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商業糾紛買兇大陸槍殺陸商　台商判刑定讞

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▲手槍、開槍示意圖。（圖／CFP）

▲台商買凶殺人，今遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台商陳宇平因為商業糾紛，與從事生物科技的大陸籍商人谷峰鬧翻。陳男不滿，2012年間返回台灣，在台灣找了郭姓槍手，一同赴大陸深圳地區，由陳男交付槍彈給予槍手，槍手再以送茶葉名義，在谷峰的公司中開3槍殺害谷峰。槍手去年中遭判刑16年定讞，最高法院23日再將陳男判刑15年定讞。

判決指出，陳宇平（60歲）因在大陸地區工作，與大陸深圳開設生技公司的谷峰鬧翻。陳男決定取谷峰性命，於是在2012年底返台，透過關係，在新竹地區找上槍手郭鎮豪。2人在2012年12月13日從台灣搭飛機到大陸深圳市，並分別入住不同飯店，隔天2人會面後，陳男交付槍彈給郭男。

15日下午3點多，郭男將槍、彈裝在茶葉禮盒，假借先行替友人送茶葉禮盒，在谷峰的公司停留4、5小時，趁員工下班離開及谷峰打電話之際，趁隙朝背後連開2槍擊中谷峰右背、左胸，谷峰因雙肺及心臟破裂當場死亡。郭男隨即逃逸，大陸公安在茶葉禮盒提繩上，採集到郭男留下的DNA，2014年7月間，函請台灣協助，台灣檢警2016年初在桃園龍潭逮到郭男。郭男最後供出實情，檢方對陳男發布通緝。

郭男涉案部分，最高法院2017年6月間，依照殺人罪判刑16年定讞。而陳男2017年底入境台灣時，在機場直接被逮捕歸案。陳男否認買凶殺人，辯稱不認識、也從未見過被害人，沒有殺人動機，另與郭鎮豪純粹是巧合搭同一班飛機，不認識此人，並無在大陸與之會合並交槍枝給他。但檢方不採信，仍提起公訴。

一審法院傳喚郭鎮豪等證人，認定陳男有罪，重判無期徒刑。案經上訴，高等法院二審也認定有罪，但改判15年。高院在改判理由中指出，考量行兇的槍手判刑16年定讞，高院認為陳男的刑度不應超過槍手，因此撤銷無期徒刑判決，改判15年。案經上訴第三審，最高法院23日駁回定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,商業糾紛,買兇,槍殺,大陸,最高法院,深圳,三審

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