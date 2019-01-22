記者廣播節目談兩岸 傳陸委會認定「立場親中」 禁播

▲大陸委員會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

「東廠事件」再爆，主角換成大陸委員會！陸委會今舉辦新春記者會，有記者提問時驚爆，陸委會文教處於委外製作的電台節目中，封殺駐京記者的談話內容，理由是界定其「立場親中」，要求主持人不予播出。陸委會主委陳明通回應，對該情況「毫無所悉」，媒體的質疑和指控太嚴重，將查明情況後統一對外說明。

大陸委員會今天舉辦新春記者會，主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正、副主委陳明祺等出席，會上《中國時報》駐北京記者提問，指由楚恆惠擔任處長的陸委會文教處，因認定記者「立場親中」，封殺其於漢聲廣播電台錄製好的節目內容。

▲大陸委員會今天舉辦新春記者會，大陸委員會主委陳明通（中）主持。（圖／記者陳政錄攝）

該報記者指出，陸委會編列預算於漢聲廣播電台製作節目，內容包含邀請來賓討論兩岸關係，但日前有《聯合報》記者錄製節目，談2019年兩岸關係展望後，按電台主持人說法，在陸委會主管未審聽節目內容前，文教處已認定因該記者曾有駐點北京經驗，「受到影響，立場親中」，決定不播出。因此記者質疑，陸委會是依據哪項規定或以何種標準界定記者兩岸立場。

對此邱垂正先強調，對於上述狀況，陸委會「一無所悉」，也不贊成以任何形式，對國人進行的政治思想言論審查，「陸委會沒有這樣的政策」，會再去多做了解。

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

但對於記者追問，陸委會此舉是否形同「東廠的附隨組織」，並要求陳明通擔保未來不會在有此情況發生，亦或是出現過去前中央社記者被控共諜，最終證實是烏龍一場的情況發生。

陳明通回應，這樣的指控太過嚴重，陸委會重申，我方並沒有這樣的政策，對於上述指控，本會將去進行進一步的了解並對外說明。不過對於記者要求當事人楚恆惠出面說明，陳明通則回應，「我想我不便過問我們的事務官，政策是我們主導，我們發言人跟你講沒有就沒有」。

截至發稿，目前陸委會和漢聲廣播電台均尚未做出進一步的官方回應。