川普勝利！最高法院通過「禁止跨性別從軍」　他怒：仇恨政策

▲川普反對跨性別從軍。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國最高法院22日以5比4票,通過總統川普要求禁止跨性別族群從軍的政策,這又被視為他上任後的一大勝利,其中4位自由派的法官反對這項裁決。川普2017年曾在推特宣布,將不再接受或允許跨性別人士在美國軍隊服役,理由是「鉅額的醫療開銷與分裂」。

最高法院9位法官之中,有4名自由派投下反對票,另外5名保守派則投贊成票,該政策旨在禁止跨性別族群從軍。根據公共政策非營利組織Palm Center分析,美國防部數據顯示,目前共有8980名跨性別者為美軍現役人員。

川普2017年透過推特投下震撼彈,宣布美國不再允許跨性別在軍隊服役。當時的國防部長馬提斯(Jim Mattis)完善了這項政策,限制有性別焦慮,或是生理性別與外在身分並不匹配的人從軍,他表示,數百名已經在服役的跨性別則可以繼續留在軍中。

根據備忘錄,馬提斯認為,從本質來考量,服兵役必須願意犧牲,這些人自願接受「自由上的限制」。此舉等同是逆轉了歐巴馬政府時期的政策,歐巴馬曾受理招募跨性別人士從軍。

最高法院的最新裁決引發怒火,其他相關案件會再經由下級法院處理。跨性別陸軍退役軍人克萊瑪(Charlotte Clymer)表示,「這是一種仇恨與懦弱的政策。」不過,也有人力挺川普,認為該項政策只是代表跨性別從軍也得符合服裝與身體上的規範。

As a military veteran and transgender American, I am heartbroken. This is a hateful and cowardly policy based on the terrible reasoning of a White House that has spent the past two years constantly seeking to harm transgender people. There is no excuse for this. https://t.co/laYFeAgWcv