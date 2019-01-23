湯文章／【慟！兒虐】正義誰說了算！拳頭硬了就可以動用私刑？

近日幾件家庭暴力事件，女人或小孩僅因小小的事情就挨揍，引起社會一片譁然。傳統上，女性與小孩常被視為弱者，需要被保護，因此當有女性與小孩被欺負時，多數人心中一股正義感都會油然而生，正義魔人順勢出現。

家庭暴力是令人憎惡髮指的事情，每個人對於自己的身體都有自主權，沒有人可以在未經別人同意下，去侵犯他人，就算是父母、夫妻或子女也是如此。尤其家暴是權力結構不對等下的產物，被害者通常忍氣吞聲、委屈求全，不敢對外尋求協助，只要案情一被揭露都令人憤怒；但是，號召鄉民去堵人，欲動用私刑去實現正義，在法治國家是不被允許的。畢竟法治國家設有執行正義的機關，若仍然允許私刑正義，那就猶如回到叢林社會，大家比拳頭、比力氣，人類好不容易建立的文明制度將毀於一旦！

但關鍵來了，為什麼會出現私刑正義？如果社會大眾都信任司法警察機關可以實現每個人心目中的正義，有必要甘冒刑罰之大不韙去執行私刑正義嗎？有必要大半夜不睡覺，跑到別人家樓下去「炒辣椒」嗎？顯然大家對於司法警察機關實現正義的績效，並不埋單，私刑正義成了民怨宣洩的管道！因此，與其責怪私刑正義是違反法治國原則，倒不如檢討我們執行法治的成效出了什麼問題？

我們的社會普遍存有重刑主義，處亂事而求重典，每件刑案發生後，大家都希望能夠速戰速決，懲凶罰惡，將惡人繩之以法，才能還我正義。有些國家對於判決的死刑犯，遊街示警後立即押解至刑場槍決，這樣的處置當然會大快人心，但這種作法與法治國家講求人權、重視證據的特質不合，所以案件偵辦經年累月愈判愈輕，因此，很多案件總在人們遺忘中定讞。人們對於判決結果無感，法治實現的成效當然大打折扣。

所以，加快辦案速度是解決民怨一帖良藥，但人權保障卻不能馬虎，不能為結案而罔顧人權。然而現階段司法機關辦案人力短缺，年金改革加以社會對司法信任度降低的影響，辦案人員士氣普遍低落，有經驗者掛冠求去者眾，在位者不安於位者多，司法行政當局若不願挹注經費，只求績效不管人員死活，每每只會說希望大家能夠共體時艱、相忍為國的神話，卻拿不出有用的改革方案，展現解決問題的魄力，人缺事雜，說要改變只是天方夜譚，又豈是一個「騙」字了得！

言歸正傳，暴力並非解決問題之道，私刑正義只能滿足一時的快感，何況正義沒有絕對標準，每個人認定的正義都有差異。法治國家並不允許「寧可錯殺一百，不可放過一人」的作法，因為容易造成冤抑。人權追求的是「與其殺不辜，寧失勿經」，雖然沒有、也不可能有完美的法律，以滿足所有人的期望，但私刑不該被鼓勵，出現私刑正義是法治國家之恥，司法機關應引以為戒！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。