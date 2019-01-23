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駝背婦下班忍痛獨坐診所外候診　雨傘哥5秒扒走醫藥費

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駝背婦做中醫診所外等看病，雨傘哥偷走醫藥費。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲婦人因為駝背導致腰酸背痛，沒想到卻在等看醫生的時候遇到扒手。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

陳姓網友22日在臉書「爆料公社」PO出3張照片指稱，照片中手拿雨傘的男子趁著駝背婦人等待看診的期間，偷偷把手伸進一旁的袋子裡，偷走裡頭的醫藥費和證件，「請各位基隆人來指認這個可惡的扒手，以免他人受害！」

照片中的雨傘男身穿綠色帽T，前額微禿，他站在一名背對著騎樓的粉衣婦人後方，觀察了一下四周確定沒有人注意到，下一秒就彎腰把手伸進婦人身旁的手提袋裡，偷走放在裡面的錢包，全程僅5秒鐘。

駝背婦做中醫診所外等看病，雨傘哥偷走醫藥費。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲雨傘男趁著沒有人注意偷走婦人的錢包。

陳姓網友聲稱，這起事件發生在21日傍晚6點05分，粉色衣服的婦人因為駝背的情形很嚴重，經常腰酸背痛還是忍著繼續工作，當天下班到中醫診所求診，並坐在診所外的愛心座椅上等候，沒想到卻遇上扒手，生活費、醫藥費和證件都被扒走，「真是太沒天良了，請各位基隆人來指認這個可惡的扒手，以免他人受害！」

這篇文章PO出至今已有2萬名網友按讚，大家紛紛留言希望能儘快抓到這名男子，還給婦人一個公道，「連看病錢都要偷」、「這種人就該肉搜」；而中醫診所一名推拿師的女兒也留言回應，事發地點是在基隆仁愛區孝二路上，雖然有熱心網友願意募款，但被偷錢的阿姨希望拿回證件就好，並不需要金錢援助，「希望住附近的朋友們可以協尋並早日抓出扒手。」

駝背婦做中醫診所外等看病，雨傘哥偷走醫藥費。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲原PO請基隆人指認，推拿師的女兒也表示阿姨只想找回證件，婉拒外界捐款的好意。

駝背婦做中醫診所外等看病，雨傘哥偷走醫藥費。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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關鍵字：爆料公社,扒手,偷竊,基隆

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