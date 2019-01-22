只穿內褲偷外套　大樓住戶「斷片」：不敢再喝酒了

▲酒後赤裸外出，竟順手偷走外套遭警方函送法辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

一名徐姓男子12日全身赤裸只穿著一條內褲就走出門，在返家途中因感到寒冷，竟順手牽羊將住處大樓管理室的外套拿走。被害人發現東西遭竊後立即報警，警方調閱監視器發現是大樓住戶徐男所為，便上門查訪。徐男見到警方出示監視器畫面指認後才驚覺自己酒後誤事，並表示，完全沒有印象自己有做出這樣的舉動，他感到相當懊悔。全案將由警方訊後函請高雄地檢署偵辦。

高雄新興分局前金分駐所12日接獲民眾報案，稱自己寄放在大樓管理室的外套被人偷走，希望警方能夠協尋。警方獲報後調閱監視器查看，發現一名全身只穿著一條黃色內褲的男子走進管理室，並趁管理員不注意將外套拿走。

警方表示，因大樓監視器老舊，畫面模糊，無法清楚辨識竊嫌特徵，僅能從內褲做為依據，於是另外調閱大樓周邊監視器，希望能發現其他線索，但卻並未發現竊嫌出入蹤影，因此研判是大樓住戶所為。

▲酒後赤裸外出，竟順手偷走外套遭警方函送法辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過數日查訪，警方果真在同棟大樓內發現徐姓竊賊，並立即將他帶回偵辦。徐男一開始否認自己偷竊，直到警方拿出監視器畫面，他才驚覺自己竟然酒後誤事，並稱當時因酒醉赤裸出門，返家途中突然覺得寒冷，才順手將外套拿走，他表示完全不知道自己會這樣，感到相當懊悔。

警方事後告誡徐嫌喝酒傷身，尤其是在酒後三巡連自己做出什麼行為也不知道，徐嫌訊後坦承犯行不諱，直說下次不敢再喝酒了，但酒後順手牽羊的行為顯然已觸犯刑法竊盜罪，全案訊後函請高雄地檢署偵辦。

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