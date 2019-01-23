忘做熟客兩份蛋餅＋中冰奶　老闆白等兩天：拜託打電話說一下

網搜小組／綜合報導

部分民眾為了節省等待時間，會先打電話向早餐店訂餐。一名在早餐店上班的女網友22日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，有位客人訂了兩份蛋餅和一杯中冰奶，每次都是準時來取，有一次因為客人多疏忽了，對方留下一句「不用了」就離開，沒想到之後就沒再出現，讓她相當頭痛做好的餐點該怎麼處理。

原PO提到，這位客人平常日上午8點半就會來取餐，每次都很準時，想說給個方便也就沒有事先收費，後來上星期六補班課，因為人潮比較多一時疏忽來不及做好，對方就說不用了，之後的平常日就再也沒出現，讓她連兩天白做餐點，之所以PO出來也只是想抒發一下心情，「拜託，如果不訂餐了，是否可以打電話來告知一下？」

▲原PO連續兩天幫客人預先做好餐點，但對方都沒有來拿。（示意圖／ETtoday資料照）

而這篇文章PO出之後，網友的反應卻很兩極。部分網友站在客人的立場留言回應，「如果是我，來拿沒有就會改到別家，因為對我來說，老闆明顯不差我這個客人，又何必貼冷屁股受氣」、「要我也會換家，不然拿不到餐臨時要找別家，可能上班就會來不及」。

但也有家中開設早餐店的網友力挺說，遇過很多打電話來訂餐卻不來拿的客人，回撥詢問還被掛斷，而這件事看起來確實是原PO疏失在先，但客人之後不來拿還是希望可以主動告知一聲，「我不會通靈，不知道你今天到底會不會來，一句話不難吧？我疏失我道歉，但不需要報復到讓我白做餐吧？」