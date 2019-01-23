陳其邁PO低溫特報影片撞臉林嘉愷　南部腔台語5提醒暖炸網友

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻效應影響，今晨（23日）全台最低溫出現在淡水9.2度。行政院副院長陳其邁22日就在臉書化身氣象特報員，提早提醒民眾留意這兩天的低溫天氣，也要多加件衣物注意保暖，讓網友們紛紛留言高喊暖炸，還有人狂刷留言Cue韓國瑜。

影片中，陳其邁穿著深綠色的外套，以台語向鏡頭前的民眾打招呼，同時在畫面左上方放上中央氣象局的低溫特報截圖，並列出5點提醒大家要注意這兩天的天氣變化，第一要留意瓦斯熱水器的使用，第二是農漁民要注意寒害，第三是心血管疾病患者以及年長要做好保暖措施，第四是家長外出接送小孩要多加件外套，最後第五點則是請駕駛人在發動車子前，務必留意有無貓、狗等動物躲在底下取暖，「這是小米強烈要求置入。」

▲陳其邁化身氣象特報員提醒民眾預防低溫。（圖／翻攝自YouTube／陳其邁）

幽默的呈現方式讓影片一PO出就受到網友熱烈討論，紛紛留言直呼陳其邁真的暖炸了，「南部腔台語就是親切啦」、「乍看之下以為是林嘉愷（氣象主播）在播氣象，哈哈」；還有網友狂刷「韓害、韓流」等字，似乎是在Cue韓國瑜。

而究竟低溫會影響到什麼時候，中央氣象局預報員官欣平表示，今日清晨全台最低溫出現在淡水9.2度，今晚至周四（24日）清晨，中部以北、東北部沿海空曠仍可能出現近10度低溫，周六（26日）開始另一波強烈大陸冷氣團報到，到時中部以北和東北部低溫將下探至10、11度，北部和東半部地區還有機會出現短暫雨，且持續影響到下周一清晨。

▼23日清晨台灣凍成一塊「綠番薯」。（圖／氣象局）

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