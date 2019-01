3歲女童抱母撒嬌下秒遭野豹叼走　找到時只剩雙腿和身體

國際中心/綜合報導

印度西孟加拉(West Bengal)3歲女童歐朗翁15日在家中突然遭野豹攻擊,雖然母親緊緊抱住、不肯鬆手,但還是抵擋不了,只能眼睜睜看著她被叼走,等到村民們找到下落時,她已經被撕裂到只剩下雙腿和部分軀幹。

▲3歲的歐朗翁在母親面前被野豹叼走。(示意圖/CFP,與本文當事人無關)

根據《印度時報》報導,歐朗翁(Pranita Oraon)當時正黏在母親身邊看著她做飯,沒想到一隻野豹突然從外頭跳進院子裡,一張口就朝女童攻擊;母親見狀也顧不上危險,緊緊抱住孩子就是不肯鬆手,無奈單憑一人的力量還是抵擋不了,最後眼睜睜看著寶貝女兒被叼走。

歐朗翁的母親急忙找來村民幫忙尋找,但第一天只尋獲部分染血的衣物,直到第二天才在3公里外的茶園發現女兒的遺體,只是已經被撕咬到剩下雙腿和部分軀幹,頭部以及雙手都找不到,讓她崩潰直說,「我盡力了,可是牠(野豹)太大,我根本無法救她(女童)。」

▲當地官員也坦承,野豹進入茶園已經不是罕見的事。(示意圖/達志影像)

但其實這並不是當地第一次發生野豹攻擊人類的事件,光是過去五週內就發生四起,加上歐朗翁在內共有3名兒童和1名成年人受到攻擊,而另外兩名孩童分別才6歲以及12歲,被發現時同樣已經身亡。

當地動保人士高仕(Ujjawal Ghosh)坦言,女童居住的地區算一算共有283座茶園,而野豹粗估約4000隻,人口快速增長導致野生動物棲地縮減,才會頻頻傳出這樣的憾事。而官員Kumar Vimal強調,早期野豹會捕捉小牛或是小狗,近年來才傳出攻擊人類事件,會再諮詢專家討論該如何解決這個問題。

TRAGIC: Leopard Attack – Three-year-old Killed in Dooars



A three-year-old child Pranita Oraon was killed after a leopard attacked, and snatched her from the lap of her mother, at Garganda Line in Madarihaat, Alipurduar.



On... https://t.co/OdHPx325Uu