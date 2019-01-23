3歲女童抱母撒嬌下秒遭野豹叼走　找到時只剩雙腿和身體

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印度西孟加拉（West Bengal）3歲女童歐朗翁15日在家中突然遭野豹攻擊，雖然母親緊緊抱住、不肯鬆手，但還是抵擋不了，只能眼睜睜看著她被叼走，等到村民們找到下落時，她已經被撕裂到只剩下雙腿和部分軀幹。

▲3歲的歐朗翁在母親面前被野豹叼走。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

根據《印度時報》報導，歐朗翁（Pranita Oraon）當時正黏在母親身邊看著她做飯，沒想到一隻野豹突然從外頭跳進院子裡，一張口就朝女童攻擊；母親見狀也顧不上危險，緊緊抱住孩子就是不肯鬆手，無奈單憑一人的力量還是抵擋不了，最後眼睜睜看著寶貝女兒被叼走。

歐朗翁的母親急忙找來村民幫忙尋找，但第一天只尋獲部分染血的衣物，直到第二天才在3公里外的茶園發現女兒的遺體，只是已經被撕咬到剩下雙腿和部分軀幹，頭部以及雙手都找不到，讓她崩潰直說，「我盡力了，可是牠（野豹）太大，我根本無法救她（女童）。」

▲當地官員也坦承，野豹進入茶園已經不是罕見的事。（示意圖／達志影像）

但其實這並不是當地第一次發生野豹攻擊人類的事件，光是過去五週內就發生四起，加上歐朗翁在內共有3名兒童和1名成年人受到攻擊，而另外兩名孩童分別才6歲以及12歲，被發現時同樣已經身亡。

當地動保人士高仕（Ujjawal Ghosh）坦言，女童居住的地區算一算共有283座茶園，而野豹粗估約4000隻，人口快速增長導致野生動物棲地縮減，才會頻頻傳出這樣的憾事。而官員Kumar Vimal強調，早期野豹會捕捉小牛或是小狗，近年來才傳出攻擊人類事件，會再諮詢專家討論該如何解決這個問題。