▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯，揮毫寫下「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌，22日下午在市長室開直播寫春聯，他揮毫寫下豬年春聯「富泰康寧」、「福」、「吉祥」等祝賀語，還即興畫了1隻山豬，林右昌說，屬豬有個好處，很有口福。

林右昌表示，每年都會準備春聯送給市民朋友，今年選字「富泰康寧」是希望市民朋友都可以福福氣氣過，健健康康。新的一年市府團隊也會繼續打拼，更歡迎外縣市的朋友，趁著春節假期到基隆走走。

隨著農曆新年腳步越來越近，基隆市政府2019年限量春聯「富泰康寧」將送至市民家中，市長林右昌近日也將前往基隆各市場，發放一元紅包「諸事順利」，祝大家新年快樂，為大家添添喜氣。

5萬份的一元紅包，首場1月23日早上9時30分於安樂市場發放，27日早上9時40分在七堵市場（正光商圈），30日早上8時20分先至成功市場，接著10時到仁愛市場，31日則是早上6時30分到果菜市場、緊接8時30分在信義市場。

民眾打開一元紅包，看見燙金字樣「諸事順利」吉祥話，期許未來繼續努力讓基隆再次躍升，朝向閃亮台灣頭加速邁進，紅包內還放入正夯「台版威尼斯」正濱漁港美照。每年發行春聯與一元紅包都有一致性，在新年添喜氣。