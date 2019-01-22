　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

基隆市長林右昌開直播寫春聯　揮毫寫下「富泰康寧」添喜氣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯 「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯，揮毫寫下「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌，22日下午在市長室開直播寫春聯，他揮毫寫下豬年春聯「富泰康寧」、「福」、「吉祥」等祝賀語，還即興畫了1隻山豬，林右昌說，屬豬有個好處，很有口福。

林右昌表示，每年都會準備春聯送給市民朋友，今年選字「富泰康寧」是希望市民朋友都可以福福氣氣過，健健康康。新的一年市府團隊也會繼續打拼，更歡迎外縣市的朋友，趁著春節假期到基隆走走。

▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯 「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供）

隨著農曆新年腳步越來越近，基隆市政府2019年限量春聯「富泰康寧」將送至市民家中，市長林右昌近日也將前往基隆各市場，發放一元紅包「諸事順利」，祝大家新年快樂，為大家添添喜氣。

5萬份的一元紅包，首場1月23日早上9時30分於安樂市場發放，27日早上9時40分在七堵市場（正光商圈），30日早上8時20分先至成功市場，接著10時到仁愛市場，31日則是早上6時30分到果菜市場、緊接8時30分在信義市場。

民眾打開一元紅包，看見燙金字樣「諸事順利」吉祥話，期許未來繼續努力讓基隆再次躍升，朝向閃亮台灣頭加速邁進，紅包內還放入正夯「台版威尼斯」正濱漁港美照。每年發行春聯與一元紅包都有一致性，在新年添喜氣。

▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯 「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯 「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市長林右昌開直播寫春聯 「富泰康寧」添喜氣。（圖／基隆市政府提供）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
影／甩鄭麗君巴掌影片曝光！鄭惠中：不懂感恩打她剛好而已
快訊／俄羅斯一架圖-23M3轟炸機　墜毀莫曼斯克地區
快訊／俄羅斯航空一架客機遭劫持！要求「飛去阿富汗」

關鍵字：基隆,林右昌,春聯,紅包

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

影／父稱她玩噴槍！女兒「顏面、頸腫脹」亡　檢方證實：女童沒下車

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

影／台南狠夫劃圈割妻刺青踹斷6歲童肋骨　警：已申請保護令

影／G哥墜谷身亡　登百岳「老山猴」：她是一個大好人

遇難第一現場曝！G哥重裝備齊全「吃東西蓋外帳」待援43小時　不敵低溫

影／把G哥送回家！　直升機二度起飛　大樹遮蔽「帶電鋸上山」

桃園狼師騷擾11名小學女生　檢方聲押獲准

饒慶鈴聽取縣消防局業務簡報　肯定警義消犧牲奉獻

伊甸附設嗎哪食堂庇護工場　台東喜來登酒店發售春節禮盒

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

桃園狼師騷擾11名小學女生　檢方聲押獲准

饒慶鈴聽取縣消防局業務簡報　肯定警義消犧牲奉獻

伊甸附設嗎哪食堂庇護工場　台東喜來登酒店發售春節禮盒

新北蔬果農藥抽檢機制　蔬果嚴格把關成效斐然

基隆市長林右昌開直播寫春聯　揮毫寫下「富泰康寧」添喜氣

永康警處理噪音　意外查獲毒品咖啡包

病婦與家人爭吵　流落山區暖警及時救援

婦人酒後失控自殘　勇警搶刀救回性命

屏東內埔所會提早春節慰問　員警很窩心

「赤壁與三國群英形象」特展　25日故宮南院登場

膀胱炎買藥吃就好？醫勸「母湯」自行診斷...3種病也會這樣

小腹凸凸是因為愛喝冰飲、少運動　3種凸肚類型用對方法才會瘦

鄭麗君遭摑巴掌　促轉會主委聲援：譴責暴力、期待嚴肅對話

高中木聯／盼給陳瑞振提升守備　劉士瑜卻站穩投手丘

鴻海考慮印度生產iPhone　外媒爆郭董年後親赴洽談

國道匝道2千瓶米酒墜地破一半　網友笑：「路過聞多就酒駕」

孟晚舟事件美將向加提出引渡　環時：加方高估自己了

中職／杜家明棄投從打改練三壘　開季目標首安

南部戰區4軍艦遠海聯訓　071型船塢登陸艦「長白山號」也出動

大馬大師賽退馬琳衛冕　依瑟儂平常心：發現她控球問題突破

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

福義軒發號碼牌　人潮像「暴動」

異常流感疫苗　台南全數停用回收

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

蘭陽時尚系婚禮小物 在地文化..

高麗菜做泡菜　一起替菜農想辦法

天籟銀獎尾牙呷澎派　迎好運旺

南下畢旅3天　彰77學生染諾羅..

撞倒騎士　行車紀錄器還原真相

縣府卡風電　王惠美：沒那麼偉大

台南市動物之家　認養活動來囉！

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

雲林農產處女航　4萬公斤茂谷柑..

強冷氣團來襲　警察啟動防寒機制

更多熱門

相關新聞

被批忘恩負義　澎：「誰提攜我」

藝人李亞萍日前爆料老友澎恰恰不會去二女兒婚宴，「還只包3600元，我把它退回去」，鬧得沸沸揚揚，後來澎恰恰保持低調不再發聲，不過就在21日晚間，他又在臉書發文：「一直被說忘恩負義讓他很不解」，彭恰恰也獨家接受《ETtoday新聞雲》記者專訪說：「究竟誰提攜我，請這位留言網友來告訴我」。

男子神情怪異　車內置物箱藏槍

澎恰恰被批辱余天　打破沉默回應

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

花蓮市公所「豬」事圓滿春聯免費送

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

理科太太「20萬影片論點」被狠K！2專家傻眼開譙

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面