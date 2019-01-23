總統視察瞞十多發步槍子彈失竊　花防部走完行程才回報國安系統

▲總統蔡英文前往視導花防部。（圖／國防部提供，下同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文本月15日前往花蓮視導陸軍花東防衛指揮部戰車營，沒想到如今卻傳出花防部月初時清查彈藥發現，十多發子彈和一個彈匣遭竊，卻在視察行程結束後才回報國安系統，而當時參與演練的官兵與總統最近的距離僅十多公尺，萬一竊賊就在隊伍中，後果將相當嚴重。

根據《自由時報》報導，該名爆料者聲稱，失竊的十多發子彈是T-91戰鬥步槍所用的5．56公釐子彈，由於當時的時間點正巧是總統視察之前，擔心會因為維安取消行程乾脆先行隱瞞，直到蔡總統抵達都沒有找到失竊的物品，卻還是按照行程舉辦演練和餐會，而演練時全副武裝的官兵約數百人，雖然合照時未帶實彈，但距離總統最近的僅數十公尺，萬一出事後果不堪設想。

▲蔡總統在致詞時鼓勵國軍，現在卻傳出視察期間有子彈失竊一事。

而整起事件直到視察行程結束後才回報國安系統，幸好最後在南美崙營區的儲藏室找到失竊的子彈和彈匣，原來是因為在幹訓班擔任助教的廖姓中士一時興起，想把東西帶回去作紀念才會引起風波，據報導指稱，廖員目前已被記一大過並調離領導職。

其實，總統蔡英文15日視導陸軍花東防衛指揮部戰車營時，還提出「三個堅定」，包含精實、實力以及作為戰力關鍵的人，並鼓勵國軍弟兄姊妹，武器再精良，還是要靠優秀的國軍人力素質作為最核心的動力，這次的視導和慰勞行程，就是要讓國人看到國軍的兩個面向。如今卻傳出國安系統被蒙在鼓裡的事件，目前則尚未獲得軍方回應。

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