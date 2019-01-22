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前高市府硬吃30億車廂費！負債突破3299億元　議員爆：政府硬要蠻幹

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▲▼前高市府硬吃30億車廂費！負債突破3299億元　議員爆：政府硬要蠻幹。（圖／翻攝新聞龍捲風YouTube）

▲二階輕軌還沒蓋，前高市府就花了30億元購買車廂。（圖／翻攝新聞龍捲風YouTube）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，立即喊出停止輕軌的二階段工程。對此，高雄市議員邱于軒在政論節目《新聞龍捲風》內指出，前高雄市政府在二階輕軌還沒蓋好前，就已核定30億的經費買車廂，根本是亂花錢的證明。

「高雄輕軌」被視為前高雄市長陳菊的執政成績單，但水岸輕軌上路後，乘載量不如預期，使得輕軌二期動工後，屢遭外界質疑功能性、效益性。此外，由於二階行經大順路、美管路並設計在路中央，將來施工的黑暗期將也讓藍綠議員都有意見。

韓國瑜指出，民眾對輕軌二期的反彈聲浪太大，必須立即停工，好好傾聽民意所需，並將與中鋼等廠商談判，如果技術工程改良，能以高架或地下取代原定地面興建案，工程費用又不超過市府負擔，可以再來想辦法調整。

▲高雄輕軌。（圖／記者吳奕靖攝）

▲承攬高雄輕軌工程的中鋼公司表示，輕軌二期目前已暫停施工，待新市府申請變更路線核可。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市議員邱于軒在《新聞龍捲風》中透露，她進到議會的第一天便去調高雄市的負債，發現欠款不是韓國瑜所說的3125億元，而是3299億，將近3300億元，直接打臉民進黨選前說欠債僅1000多億的話，「執政20年，我們換到的是3300億」。

邱于軒說，二階輕軌明顯就是「前朝政府不顧民意施政的一個成績」，把原本的道路拿來做輕軌的軌道，且為了讓民眾願意搭乘，把周圍的停車位取消，讓除了當地有地下停車位的住戶外，都只能選擇搭乘輕軌，「前高雄市府不顧民怨硬要蓋」。

除了當地居民拉起白布條抗議外，第一階段輕軌發現使用率僅20~25%，第一階低使用率又沒有相對效率，「你又馬上要蓋二階，是不是要跟民眾討論」，且有許多民進黨市議員也承認，二階輕軌需要更多討論空間。

▲▼前高市府硬吃30億車廂費！負債突破3299億元　議員爆：政府硬要蠻幹。（圖／翻攝新聞龍捲風YouTube）

▲邱于軒認為，應該要先評估再進行購買。（圖／翻攝新聞龍捲風YouTube）

「車廂已經進來了！」邱于軒表示，前高雄市府直接通過中央政府也核定購買車廂的30億的費用，且第一階的輕軌車廂是西班牙製，二階則是法國製，兩種能否階還不一定；由於車廂已經付錢，她也在議會訊問「先買車廂幹嘛？」，「民眾都還沒討論好，政府硬要蠻幹」。

戴立綱詢問，「交通部長林佳龍不是說妳們二階輕軌要蓋下去?」邱于軒則立即反問，「林佳龍是高雄人嗎？」戴立綱則說，「他就說要蓋啊，中央要地方蓋」。

「要蓋要評估可行性啊！」邱于軒認為，不去做可行性評估、需求評估，民眾怨聲載道，「你硬要蓋嗎？」所以韓國瑜一上任他就說二階輕軌他希望可以停蓋，但車廂付錢又進來了，該如何處理？只能叫林佳龍找適合的地方蓋，否和就是亂花錢的明證。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市,高雄,輕軌,二階,二期,負債

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