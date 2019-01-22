韓國瑜化身大主廚！直播秀4道「高雄除夕神菜」　曝新年目標：練龜習大法

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農曆新年將至，高雄市長韓國瑜22日晚間在臉書上直播「做年菜」，化身為大主廚和觀眾、支持者分享高雄在地風味的「除夕圍爐菜單」。最後韓國瑜也提到他的新年計畫是要好好睡覺，開玩笑表示，「要像靜靜的老烏龜一樣，練習龜息大法」，並向所有觀眾提前拜個早年。

▲韓國瑜直播做除夕圍爐年菜，分享「韓大廚推薦菜單」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜在直播中穿上圍裙，和師傅「阿華媽媽」一起大展廚藝，他表示，除夕圍爐菜單不用愁，用在地食材煮一桌道地高雄味年菜一起過好年，同時向觀眾推銷高雄特產烏魚子、石斑魚，還列出「韓大廚推薦菜單」，美濃客家高麗菜封（花開富貴）、蔥嗆石斑魚（年年有餘）、高梁烏魚子（福壽雙全、多子多孫）、白玉蘿蔔糕（步步高升）、芥菜雞湯（苦盡甘來、萬象更新）。

在料理期間，直播小編也向韓國瑜提問網友關心的修路問題，韓表示全部路短時間內補完有人力和預算的困難，特別是預算問題，只能把現有預算在春節前找20條路做出標準示範，民眾發現路做得不好就向市政府檢舉，全民共同參與監督。

至於網友好奇賽車場是否能夠順利引進，韓國瑜回應，對賽車場熟悉的熱心人士已經拜訪過他，因為高雄機場不能停放波音747飛機，導致F1賽車無法引進，所以引進次一級的澳洲的V8賽車比較有機會，強調南台灣未來一定要有現代化的國際大機場。

▲韓國瑜曝新年計畫是先好好睡覺，像靜靜的老烏龜一樣，練習龜息大法。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

直播影片全長約為35分鐘，由於時間因素未完成其中象徵步步高升的「白玉蘿蔔糕」，最後韓國瑜也回答小編提問新年計畫，他表示現在只想好好睡覺，過年不要打電話給他拜年，讓他休息3、4天，像靜靜的老烏龜一樣，練習龜息大法。