24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工　網驚呆：佩服高雄人忍耐度

生活中心／高雄報導

「路不平，不會給政治人物一條活路！」選前高雄市因大雨出現5000個坑洞，引發民怨，市長韓國瑜借重二把手李四川工程長才，上任20多天已經完成10條刨路工程，21日下午兩人更督軍鳳山區的路平工程，他數度彎腰觸摸龜裂的道路驚呼「都壞掉了，這樣不像話」，當地當地里長、養工處人員都說，中崙二路老化嚴重，從1995年開始就就沒有重新刨鋪過，讓網友十分驚訝。

韓國瑜上任後，路平政策是施政重點，預計3月底要完成20條、全長58公里、85萬平方公尺的市區幹道工程，直指「路平是最基本的要求，現在變成最難達到的目標，如果市府沒辦法給市民一條平坦的路，人民不會給政治人物一條活路。」至今已經陸續完成中正路、仁雄路、榮總路等10條工程。國民黨台北市議員游淑慧傻眼痛批，「今天已經2019年了，為什麼高雄仍苦於路不平的冏況…陳菊的市長生涯似乎過太爽」。

韓國瑜21日下午親率李四川、工務團隊、包商及3位國民黨議員，大陣仗視察中崙二路道路刨鋪工程。工務局養工處總工程司陳海通說，中崙二路為中崙社區主要聯外道路，這次工程為油管路口至中崙四路口範圍之鋪面改善，為了讓路面使用壽命拉長，完工後也嚴格要求落實養護工作，一定要達到封閉6小時或溫度降至50度以下，才會開放通車，確保道路使用年限及品質。

「民國84年到現在，現在都老化了，老化就變成這樣 一個洞一個洞。」養工處人員現場就指出，中崙二路已經足足24年都沒有改善道路，當地民眾、里長更痛罵「這條路很久就這樣了，坑坑巴巴！」不滿道路破損很危險，這次路平政策很明顯感受到「立即的效果！」

韓國瑜現場親自監工，不但數度彎下腰觸摸地面，搖頭直罵「全部都龜裂了，都壞掉了，這樣太不像話！」更追問工務局人員前朝導致道路不平的原因，甚至拜託包商監工「我們高雄市縣在沒什麼錢，用到集合一切力量來蓋路，這個路千萬不能出問題啊！」

韓國瑜後援會粉絲團轉發分享，驚訝中崙二路竟24年沒有重鋪過，「之前的民進黨政府再睡覺，而且還麻醉當地人民」、「陳菊出來說清楚，繳稅錢去哪兒」、「高雄人被騙得好可憐」、「高雄人有病，被虐待病」、「真心佩服高雄人的忍耐度」「台南市我門口這條道路，10幾年沒重鋪過，原來還不是最爛」、「撐到現在23年沒刨舖過，難怪高雄的路這麼爛！」大讚韓國瑜兌現承諾，「不是選舉前總舖路哦，是選完後才舖哦，只有高雄市為了人民！」