你沒春節，留下來值班吧　回族人：這是中國人的節日，我們也過

▲大部分人都認為回族沒有在過春節。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

回族沒有自己的語言、文字，長相也與漢族無異，所以回族人在人群中，並沒有太大的辨識度。據《觀察者》署名《風箏》撰文，在過年期間，大部分同事都會對著回族朋友說，「你們回族又不過春節，你留下來值班吧」；對此，文章指出，回族留下來值班不應當作理所當然，春節是屬於「所有中國人（中華民族）」的傳統節日，「我們也要過」。

文中表示，還有一次因為正逢春節時，自己單位有一個「組織民族團結一家親」的活動，撰文者就主動報名了；當時就有同事開玩笑說，「反正你們也不過節嘛」，撰文者也只好回應，「所以讓你們回去好好跟家人團聚」；因為有些同事家離很遠，跟家人相聚很難，然而大家也更多地覺得「留下來值班」是一種應該，因為「我們是少數民族，不過節」，但春節是屬於「所有中國人（中華民族）」的傳統節日，「我們也要過春節」。

許多人都會好奇的問，「你們回族春節都怎麼過」，文中指出，撰文者也回想了自己以前的春節都是怎麼過的，他其實也是跟一般漢族人一樣，放假和家人一起圍坐在電視機前看春晚、12點去看煙火，還會吃湯圓等。

▲傳統表演藝術「麥西熱甫」。（圖／中新社）



文中指出，後來在駐村工作隊的帶領下，回族的村民們也會一起掛燈籠、貼對聯、窗花、看春晚，一起舉辦了回族自己的「村晚」；在村晚最後，還會以一曲「麥西熱甫」（一種傳統表演藝術）做為結尾；村民也都對春節的來源、年的傳說、春節的風俗很感興趣，還學會了一手握拳一手掌地作揖拜年，大家在濃郁的節日氛圍中，都覺得特別開心。

最後，文章指出，隨著新疆這場思想解放運動的深入，人們也開始真正意識到平時的各種習慣被綑綁，思想越來越解放；在飲食上願意改變平常習慣；在婚姻上不同民族通婚也越來越多；思想解放這件事，除了少數民族自身去改變的同時，作為漢族同胞，也應該去思考自身是否也有這種思想蒙蔽著自己，也許平常認為理所當然的事，都穿著「宗教思想的外衣」；這場思想解放運動，不只是新疆大地上的，不只是少數民族的，更是每個人都需要共同參與和努力的。