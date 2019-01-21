　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

你沒春節，留下來值班吧　回族人：這是中國人的節日，我們也過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼春節,中國新年,新年。（圖／CFP）

▲大部分人都認為回族沒有在過春節。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

回族沒有自己的語言、文字，長相也與漢族無異，所以回族人在人群中，並沒有太大的辨識度。據《觀察者》署名《風箏》撰文，在過年期間，大部分同事都會對著回族朋友說，「你們回族又不過春節，你留下來值班吧」；對此，文章指出，回族留下來值班不應當作理所當然，春節是屬於「所有中國人（中華民族）」的傳統節日，「我們也要過」。

文中表示，還有一次因為正逢春節時，自己單位有一個「組織民族團結一家親」的活動，撰文者就主動報名了；當時就有同事開玩笑說，「反正你們也不過節嘛」，撰文者也只好回應，「所以讓你們回去好好跟家人團聚」；因為有些同事家離很遠，跟家人相聚很難，然而大家也更多地覺得「留下來值班」是一種應該，因為「我們是少數民族，不過節」，但春節是屬於「所有中國人（中華民族）」的傳統節日，「我們也要過春節」。

許多人都會好奇的問，「你們回族春節都怎麼過」，文中指出，撰文者也回想了自己以前的春節都是怎麼過的，他其實也是跟一般漢族人一樣，放假和家人一起圍坐在電視機前看春晚、12點去看煙火，還會吃湯圓等。

▲▼新疆傳統表演藝術「麥西熱甫」。（圖／中新社）

▲傳統表演藝術「麥西熱甫」。（圖／中新社）

文中指出，後來在駐村工作隊的帶領下，回族的村民們也會一起掛燈籠、貼對聯、窗花、看春晚，一起舉辦了回族自己的「村晚」；在村晚最後，還會以一曲「麥西熱甫」（一種傳統表演藝術）做為結尾；村民也都對春節的來源、年的傳說、春節的風俗很感興趣，還學會了一手握拳一手掌地作揖拜年，大家在濃郁的節日氛圍中，都覺得特別開心。

最後，文章指出，隨著新疆這場思想解放運動的深入，人們也開始真正意識到平時的各種習慣被綑綁，思想越來越解放；在飲食上願意改變平常習慣；在婚姻上不同民族通婚也越來越多；思想解放這件事，除了少數民族自身去改變的同時，作為漢族同胞，也應該去思考自身是否也有這種思想蒙蔽著自己，也許平常認為理所當然的事，都穿著「宗教思想的外衣」；這場思想解放運動，不只是新疆大地上的，不只是少數民族的，更是每個人都需要共同參與和努力的。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
8月大妹妹撞臉蠟筆小新！神複製「嘴邊肉」　網驚：完美弧度
早餐店「蛋炒飯+麵線糊」35元超佛！看價目表驚：回到10年前

關鍵字：回族,春節,值班,留班,過年,新年

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

台灣經濟發展前景　陸學者唐永紅：先處理好兩岸關係！

河南挖出2千年前「新莽時期造幣廠」　有望填補中國錢幣史空白

你沒春節，留下來值班吧　回族人：這是中國人的節日，我們也過

影／聽信同鄉「草烏補命說」　大叔豪飲2瓶雙眼發黑險死！

佛心公司送30歲↑單身女員工「有薪相親假」　過年狂休15天

影／這媽我還能要嗎！遼寧女童萌嗆陪讀母：妳孩子就是笨蛋

無業男背46萬債急了…「綁架自己」勒索老婆60萬

基因編輯嬰兒是個人行為！　賀建奎實施「國家禁止活動」

華聞快遞／中國2018年GDP首次突破90兆元人民幣　同比增長6.6%

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

陸科考船「雪龍號」碰撞南極冰山　部分船艙桅杆受損

台灣經濟發展前景　陸學者唐永紅：先處理好兩岸關係！

河南挖出2千年前「新莽時期造幣廠」　有望填補中國錢幣史空白

你沒春節，留下來值班吧　回族人：這是中國人的節日，我們也過

影／聽信同鄉「草烏補命說」　大叔豪飲2瓶雙眼發黑險死！

佛心公司送30歲↑單身女員工「有薪相親假」　過年狂休15天

影／這媽我還能要嗎！遼寧女童萌嗆陪讀母：妳孩子就是笨蛋

無業男背46萬債急了…「綁架自己」勒索老婆60萬

基因編輯嬰兒是個人行為！　賀建奎實施「國家禁止活動」

華聞快遞／中國2018年GDP首次突破90兆元人民幣　同比增長6.6%

房產投資高手任達華來台　分享檳城好標的

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

中職／陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

來一杯全曼谷最好喝的咖啡！網嘆：回台灣喝不到怎麼辦

包1.8萬給老婆！高雄哥分5次匯「存摺藏告白密碼」　網跪：疼妻真男人

要拍照也要吃飽！桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿

救窮救生命　樂施會：巴西富豪稅率竟比貧民低

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

「豬」事圓滿春聯限量發行　花蓮市公所免費送完為止

鄭文燦兌現承諾　桃園3款好茶今年起桃機免稅店買得到

大陸熱門新聞

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆..

9月大嬰兒　連人帶車滾落電扶梯

正妹整形失敗　輕生被救再跳18..

正妹直播「黃鱔塞下體」狂撈42..

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

任正非：員工要有過苦日子準備

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

回家見枕頭移位…枕下竟出現情書

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

濟南滅門案　他殺光父母妻兒自殺

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

更多熱門

相關新聞

電信三雄春節帳單繳費順延

為配合春節暨228紀念日連續假期，避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，中華電信、台灣大哥大，以及遠傳電信皆提供了電信費帳單繳費期限往後順延貼心服務。

這間公司送單身女員工「相親假」

寒士跨縣據涼庭為家　2縣警接力助返家

年菜預購倒數　6大電商今起陸續收單

名導賈樟柯用iPhone XS拍攝春節短片

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面