春節交通尖峰時間點、優惠30秒看完！　年初三國道爆量

▲避開擁擠車潮，別讓春節在塞車中渡過。（示意圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

生活中心／綜合報導

農曆春節9天連假即將到來，返鄉、出遊人潮爆增，對於新任的交通部長林佳龍而言是一大挑戰。高公局預測，2月7日年初三交通量最大，將有140百萬車公里，創下歷史新高；桃園國際機場則預估，2月10日年初六加班機達785架，旅運量超過15萬人次。

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農曆春節高速公路的交通需求，一定會高出平常許多。高公局指出，春節9天連假中，2月7日年初三交通量最大，將有140百萬車公里（國道車輛總行駛里程），比去年最大量137.7百萬車公里還高，也比2016年最大量的139.3百萬車公里高，讓春節疏運面臨巨大挑戰。

▲春節疏運是新任交通部長林佳龍的一大挑戰。（圖／台鐵提供）

春節同時也是出入境的高峰期，建議旅客要提早3小時到機場等候，以免趕不上飛機。桃園國際機場指出，從1月30日到2月19日，加班機共有1196架次，第一航廈加班機336架次、第二航廈860架次，又以2月10日年初六全天總架次達785架次最多，預估超過15萬人次，整體旅運量將較去年同期增長6％。

桃機公司說，桃園機場第二航廈10、11、16、17號為自助報到及自助行李託運櫃檯，當日5時至23時指定航空公司航班皆可使用，可節省旅客報到作業時間。機場捷運A1站設置的市區預辦登機及自助行李託運服務也完全免費，讓捷運載行李來機場，省力省時又方便。

▲月初元旦連假，桃園國際機場也塞滿搭機旅客。（圖／資料照）

為紓解返鄉人潮，交通部公路總局鼓勵民眾搭乘公共運輸工具，推出搭乘客運的多項優惠措施。從108年2月1日0時起至108年2月10日24時止，只要搭乘交通部核定86條的國道客運路線，即可享有全票平均85折優惠票價、所有國道客運與台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運可享基本里程或1段票免費優惠，使用電子票證搭乘臺灣好行40條公路客運路線更享半價優惠。

▲台灣好行。（圖／記者蔡玟君攝）

【春節尖峰時段懶人包】

國道：2月7日年初三，全天交通量140百萬車公里

桃機：2月10日年初六，單日旅運量超過15萬人次

第一航廈

．出境上午7時至8時，下午1時至3時

．入境上午11時至12時，下午3時至4時，夜間6時至7時、9時至11時

第二航廈

．出境上午8時至12時，下午2時至6時，夜間11時至12時

．入境中午12時至夜間11時

資料來源：交通部