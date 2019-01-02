嘉藥健士秀美肌　大專健美賽豪邁英姿稱霸

▲嘉南藥理大學校隊參加大專校院107學年度健美錦標賽，憑藉健碩身形與勇猛英姿，共摘下5金1銀及第5、第6名優異成績，並獲得團體組總冠軍，亮眼表現，傲視全國。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大專校院107學年度健美錦標賽日前於淡江大學舉行，嘉南藥理大學校隊憑藉健碩身形與勇猛英姿，共摘下5金1銀及第5、第6名優異成績，並獲得團體組總冠軍，亮眼表現，傲視全國，也令全校師生振奮欣喜，引以為榮。

該賽事由教育部體育署指導、大專校院體育總會與中華民國健美協會共同主辦，吸引全國30多所、近130位健美菁英組隊角逐。嘉藥由教練梁俊煌助理教授率領翁崇育等7位選手參賽，充滿力與美的肌肉線條和體態，擄獲評審目光，捷報頻傳，奮勇奪得佳績。

首先，女子選手侯妤慈在女子形體組+163公分級拔得頭籌，搶下首金，接著翁崇育於男子健美組-60公斤級、古典組-168公分級贏得雙料冠軍；學弟們看著學長姐頻頻奪冠不甘示弱，由王子朋、顏辰亦再接再厲，分別獲得男子古典組-175公分級，以及男子形體組-166公分級兩項冠軍。

之後王子朋與侯妤慈於選拔賽獲評審青睞，榮登男子古典組最佳大專健美先生、女子形體組最佳大專形體小姐；另外，王子朋、劉竑均在男子健美組-175公分級分獲亞軍及第五名，而丁建宏則在男子健美組-60公斤級奪下第6名，整隊絕佳表現，最終再拿下團體組冠軍，畫下圓滿句點，戰果輝煌。

這次競賽最亮眼的唯一紅花侯妤慈說從去年5月的廣亞盃迄今，身體狀況漸入佳境，越來越能抓到適合自己的訓練方式和飲食習慣；教練常掛在嘴邊的「笨鳥慢飛」這句話，激勵著她更加勤練，勇往直前，總算不負眾望，有幸摘金並加冕形體小姐，讓她非常高興。

雙料冠軍翁崇育表示很開心在這次錦標賽贏得殊榮，他感謝母親無條件的支持和鼓勵，對自我更是彌足珍貴的歷練與挑戰；在訓練過程中，花了5個半月，將體重從72公斤減到60公斤，平時1小時半的重量訓練外加1小時有氧運動，讓體形和肌線力求完美，雖然相當辛苦，但終能抱回雙金，也是對自己努力付出的肯定。他興奮的說，樂於分享自己的心路歷程，讓學弟妹瞭解健美不僅增進身心靈健康，同時也能樂在其中並獲得成就，期盼未來能看見更多學弟妹在健美領域嶄露頭角，發光發熱。

教練梁俊煌指出此次參賽選手都是本校運動管理系學生，雖非專業科班出身，但從組隊、集訓到參賽，每日主動鍛鍊，能有如此佳績，確實難能可貴。梁教練認為，健美隊表現優秀，除學校擁有設備精良的健身中心外，也跟選手心理和素質有關，大家個個成熟內斂、認真苦練，都是獲致成功的關鍵；未來將更積極招募優秀同學加入校隊，以期為校爭取榮譽。