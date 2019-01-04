青春正颺時尚百樣　嘉藥粧品系畢展超吸睛

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉行畢業成果展，內容琳瑯滿目、美不勝收，充分展現學生豐碩的學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，1月4日起連兩天，於該校大禮堂舉行第22屆畢業成果展，活動包含動態和靜態展示，內容琳瑯滿目、美不勝收，充分展現學生豐碩的學習成果，也讓參觀民眾見識到同學們高超的專業技能與創新巧思。

系畢聯會指導老師陳美惠說今年主題為「青春正颺」，同學們應用在校所學並發揮創意，試圖突破傳統，呈現出視覺與聽覺雙重的美粧盛宴；登台走秀的動態展共分四個主題，個個具有強烈實驗性格與創新發想，吸睛十足。

首先由「What an adventure 旅」揭開序幕，以探索各國風情底蘊為出發點，透過畫筆和肢體藝術，深刻描繪出屬於每個國家的風格特色，帶給民眾多元文化的震撼。接著「追塑」，利用各類塑料環保材質裝扮亮相，創意造型雖見天馬行空，卻也無形中傳達環保概念，結合環保與時尚，再從顛覆藝術的達達實驗精神和普普大眾美學，嘗試以自由誇大的表現手法，即興組合或趣味拼裝，作為造型設計的靈感來源。

「who is Alex」則展演人類被社會規範綁住，甚至連自我也陷入迷失之意象，表達複雜社會變遷意味濃厚；而最後登場的「懲界」，跳脫傳統框架，與現代思維巧妙結合，以象徵角色人物的性格及特質，運用不同的線條、色彩、紋路構圖化成各式臉譜，展現家將神秘、威嚇、嚴肅的形象。四個主題各自與眾不同，精彩絕倫，目不暇給，令人驚艷。

在靜態展部分，涵蓋研發、行銷及整體造型設計三大模組。研發模組以研發全新化粧品技術、原料與產品為主題，包括藍酮胜肽、專利膠原蛋白、玻尿酸、複合藻類等保養品的開發應用，以及各項功效性成分之評估與比較。行銷模組則探討化粧品各種創意行銷策略和消費者行為，藉由現今最流行的Youtuber、直播、部落格、行動商務等行銷方式，研究消費者購買行為之影響。

整體造型設計模組主打表演秀，整場活動的舞台造型、舞蹈動作、服裝與粧髮設計、素材應用等，均由畢業生一手籌劃包辦，將在校所學做最完美的總驗收。紮實的學術成就和豐沛的研發能量，展現在校學習成果，除了為大學生涯留下完美的回憶外，也為步入職場做足準備。

粧品系主任何文岳指出本系著重全方位的教育目標，學生除學習化粧品專業知識技能外，更可依據自己興趣，選修化粧品研發、美容保健或時尚造型等課程，同時提供展現學習成果的舞台，讓學生能多元發展；這次畢展不僅充分呈現學生創意設計及執行企劃能力，也展露勇於嘗試變化及創造的企圖心，正如主題「BeYoung青春正颺」，散發著年輕人無限可能的青春活力！

嘉藥校長陳鴻助表示透過畢展大型活動，讓學生培養團體合作精神，訓練處事能力並累積人生經驗，這也是大學重要的學習歷程；此次主題結合現代藝術及顛覆傳統印象，呈現華麗的感官震撼，期望讓所有來賓都能體驗一場精采的百樣時尚之旅。