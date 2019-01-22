國道小貨車失控翻覆　滿載機油火勢猛烈燒成骨架

▲國道1號頭份段發生火燒車意外，車上滿載機油的小貨車失控翻覆，引燃大火。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下113公里苗栗縣頭份路段，22日上午7時許，發生自小貨車火燒車意外，原因是一輛載有機油小貨車失控翻覆接著就起火燃燒，由於車上燃油洩漏散布在車道上，又是易燃液體，火勢一發不可收拾。

▲▼小貨車起火火勢猛烈，車體燒得只剩骨架，車上滿載機油也灑滿地。（圖／記者黃孟珍攝）

國道警方指出，這輛滿載機油及蓄電瓶的小貨車，22日早上7時許行經國道1號南下113公里苗栗縣頭份路段時，失控打滑翻覆，瞬間冒煙起火燃燒，車上黃姓駕駛見狀立即跳車逃生，但因為小貨車滿載易燃物品，火勢一發不可收拾，當消防隊抵達時，整台車已經陷入火海，內側及中線車道也都因機油外洩，延燒起火。

黃姓駕駛表示，一早從台北士林出發，要到台中送貨，行經南下113公里頭份段時，發現方向盤抖動，接著就失控打滑翻覆，當時都慌了，也不知道從哪邊起火的，等到回神時，眼前已經是熊熊烈火了。幸好及時爬出車外，只受到一些輕傷而已。

▲黃姓駕駛驚魂未定，趕忙打電話回報狀況 。（圖／記者黃孟珍攝）



警方表示，由於正值上班尖峰時間，因此這路段嚴重受阻了半個多小時，車陣也塞了好幾公里，幸好車上易燃物品沒有延燒到隔壁車道，駕駛也機警的自行脫困，否則後果不堪設想。