　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

國道小貨車失控翻覆　滿載機油火勢猛烈燒成骨架

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國道1號頭份段發生火燒車意外，車上滿載機油的小貨車失控翻覆，引燃大火。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲國道1號頭份段發生火燒車意外，車上滿載機油的小貨車失控翻覆，引燃大火。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下113公里苗栗縣頭份路段，22日上午7時許，發生自小貨車火燒車意外，原因是一輛載有機油小貨車失控翻覆接著就起火燃燒，由於車上燃油洩漏散布在車道上，又是易燃液體，火勢一發不可收拾。

▲▼小貨車起火火勢猛烈，車體燒得只剩骨架，車上滿載機油也灑滿地。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼小貨車起火火勢猛烈，車體燒得只剩骨架，車上滿載機油也灑滿地。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

國道警方指出，這輛滿載機油及蓄電瓶的小貨車，22日早上7時許行經國道1號南下113公里苗栗縣頭份路段時，失控打滑翻覆，瞬間冒煙起火燃燒，車上黃姓駕駛見狀立即跳車逃生，但因為小貨車滿載易燃物品，火勢一發不可收拾，當消防隊抵達時，整台車已經陷入火海，內側及中線車道也都因機油外洩，延燒起火。

黃姓駕駛表示，一早從台北士林出發，要到台中送貨，行經南下113公里頭份段時，發現方向盤抖動，接著就失控打滑翻覆，當時都慌了，也不知道從哪邊起火的，等到回神時，眼前已經是熊熊烈火了。幸好及時爬出車外，只受到一些輕傷而已。

▲黃姓駕駛驚魂未定，趕忙打電話回報狀況 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲黃姓駕駛驚魂未定，趕忙打電話回報狀況 。（圖／記者黃孟珍攝）

警方表示，由於正值上班尖峰時間，因此這路段嚴重受阻了半個多小時，車陣也塞了好幾公里，幸好車上易燃物品沒有延燒到隔壁車道，駕駛也機警的自行脫困，否則後果不堪設想。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
孫生丟《麻辣》主持棒！「酷炫自私」惹火王牌製作人
女乘客坐最後一排「只露頭上下晃」！空姐走近一看傻眼
父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕　抱出女童已癱軟
李燕哽咽首曝「18個月離婚原因」　愛孩子卻不能當媽
11:19突然一震！東南部海域4.8地震

關鍵字：國道1,火燒車,機油

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／「比基尼登山客」找到了！　已經無生命跡象

影／越南落跑客「想入台先拍露點照」　人蛇集團還備15款雙語菜單

影／越南人蛇集團主嫌喊話「1次跌倒，吸取經驗」　專案小組笑了

新配方K他命！三兄弟藏深坑透天厝製毒　成品可供50萬人吸食

直播主情殺兇嫌下跪痛哭「對不起！」　北檢補償受害家屬100萬

影／「撞死人不用負責嗎？」女騎士車禍喪命　家屬撒冥紙抗議

吳鳳科大「頭皮管理」證照夯　實習底薪3萬起跳

國道小貨車失控翻覆　滿載機油火勢猛烈燒成骨架

型男賣拳頭大餛飩　不加人工調料一顆塞滿口超滿足

「珠玉滿盤」銀獎尾牙呷澎派　天籟迎金豬富貴好運旺

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

吳鳳科大「頭皮管理」證照夯　實習底薪3萬起跳

國道小貨車失控翻覆　滿載機油火勢猛烈燒成骨架

型男賣拳頭大餛飩　不加人工調料一顆塞滿口超滿足

「珠玉滿盤」銀獎尾牙呷澎派　天籟迎金豬富貴好運旺

台南市動保處結合檢警　緊急庇護虐童羈押嫌犯飼養犬貓

給毛小孩1個家　台南市動物之家2019年認養活動來囉！

影／2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

寒冬送暖！合庫協助花蓮基層少棒紮根　捐贈球衣球鞋

「豬」事圓滿春聯限量發行　花蓮市公所免費送完為止

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

30餘戶買房交屋驚遭抵押　桃園「銘曜高尚」建商捲款脫逃？

建構健康安全無虞　給高齡長者更舒適精緻的生活

車禍撞擊駕駛昏迷　UBI感應GPS定位連線產險→報警救援

4種習慣加速耗損零件　UBI車險一覽無遺折抵保費安全駕駛

腦出血突昏厥差點不能投　洋基小聯盟約簽法庫哈

獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

過年生病何處去？春節開診院所出爐　這3天最難找醫生

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

地方熱門新聞

福義軒發號碼牌　人潮像「暴動」

異常流感疫苗　台南全數停用回收

天籟銀獎尾牙呷澎派　迎好運旺

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

蘭陽時尚系婚禮小物 在地文化..

高麗菜做泡菜　一起替菜農想辦法

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

南下畢旅3天　彰77學生染諾羅..

縣府卡風電　王惠美：沒那麼偉大

「大魚的祝福」亮燈　安平新地標

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

桃園3款好茶　桃機免稅店買得到

選舉復仇記　吳銘賜：為何不抓趙..

國道貨車起火　滿載機油火勢猛烈

更多熱門

相關新聞

苗栗國一南下113K火燒車事故　烏黑濃煙狂吞

苗栗縣頭份國道一號南下113k於22日上午發生一起火燒車意外，當時一台小貨車因不明原因起火，劇烈的黑煙不斷竄升，畫面相當驚悚。而也因這起火燒車事故，燃燒貨車佔用了內中車道，導致該路段回堵1k，詳細事故原因仍有待釐清。

彰化二林火燒車　駕駛「燒到見骨」亡

18年老車上國道起火　駕駛逃命

即／新月橋轎車自撞燒毀　駕駛送醫

觀音產業道路休旅車起火　車上2具焦屍

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面