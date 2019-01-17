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18年老車「報廢前」上國道　油箱滿載竄大火駕駛跳車逃命

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▲車齡18年即將報廢的老福斯開上國道，引擎蓋內突竄大火，駕駛倉皇逃生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲車齡18年即將報廢的老車開上國道，引擎蓋內突竄大火，加上油箱剛加滿油，導致火勢猛烈，駕駛倉皇逃生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一名42歲的林姓駕駛，14日下午1時許，開著車齡18年的老車，行經國道1號北上106公里處，車子突然熄火，接著引擎蓋竄出濃煙，林男見狀趕緊將車開往路肩，並下車逃生；底盤立刻竄出大火，整輛車陷入火海，頭份消防分隊經40分鐘灌救才撲滅大火，所幸無人員傷亡。

▲頭份消防分隊花了40分鐘才把火勢撲滅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防隊員把車吊起後，朝向底盤灑水，汽油使得火勢更加猛烈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林姓駕駛表示，14日下午1時許，要從頭份走國道1號北上要返回新竹家，才剛上頭份交流道不到3公里，車子就突然熄火，林男當下覺得不對勁，立刻把車滑行至路肩，接著這輛18年的老福斯引擎蓋就冒出黑煙，他趕緊跳車逃逸，瞬間底盤就竄出大火，由於剛上交流道前才加滿油，導致整輛車立刻陷入火海。

頭份消防分隊獲報後立刻前往灌救，因油箱滿載汽油，使得火勢更加猛烈，消防隊員不斷灑水控制火勢，並請吊車將車輛吊起，朝向底盤灑水撲滅火勢，經過40分鐘才把火勢撲滅。

▲消防隊員花了40分鐘才把火勢撲滅，小客車已經付之一炬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防隊員花了40分鐘才把火勢撲滅，小客車已經付之一炬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林姓駕駛也說，本來這輛老車回家後就要報廢了，怎料在最後一趟路時會起火燃燒，所幸平安無事。至於詳細事故起火原因還有待釐清。

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關鍵字：國道1,18年老福斯,起火

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