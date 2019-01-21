影／彰化二林火燒車　男駕駛「燒到見骨」死亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮二溪路七段溪湖橋上21日下午1時許傳出火燒車，警消到場搶救，車內駕駛座有一男子受困，但警消撲滅火勢救人時，車內人員已燒到見骨、已經死亡，警方經循車牌查明該車車主為68歲周姓男子，聯絡其子到場指認，確定爲其父親，並表示父親因久病厭世，初步排除他殺之嫌。

▲彰化二林火燒車，駕駛被燒成白骨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化縣消防局指出，下午1時36分接獲民眾報案後，立即出動各式車輛11輛、消防人員21人前往搶救，現場為1輛停在橋上路旁藍色轎車，遠遠的便見到火舌不斷的從車內竄出，下午1時49分撲滅火勢，但車內駕駛座有1名男性，已燒傷見骨明顯死亡，未送醫。

▲彰化二林火燒車，駕駛被燒成白骨。

芳苑警分局獲報後，即指派該分局萬興派出所及偵查隊前往進行交通疏導管制及調查死因，經循車牌查明該車車主為68歲周姓男子，警方聯絡家屬兒子到場指認，確定爲其父親，並表示父親因久病厭世，初步排除他殺之嫌。目前已採集2人DNA比對以確認死者身份，並報請彰化地檢署進行司法相驗，另火燒車到底是因為機件故障或是人為因素，所有的疑團，仍有待進一步釐清。

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