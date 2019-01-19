偷看女友手機曖昧簡訊　醋男當幼子面勒斃女友判刑定讞

▲醋男勒斃酒店女友，今判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子蘇嘉豪，去年初偷看小女友的手機，赫然發現女友在酒店上班，還與男客有曖昧簡訊。蘇男妒火中燒，與女友大吵，並當著2名幼子的面，勒斃女友。一審依「傷害致死罪」將蘇男判刑9年，二審改加重為12年。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年2月12日，從事裝潢工作的蘇男（31歲），與年僅20歲的蔡姓女友同居在新北市中和區出租套房中，育有2子，但未辦理結婚登記。蘇男因工作量減少，女友為貼補家用，瞞著男友到酒店陪酒。案發當天凌晨5點多，蔡女喝得醉醺醺返家，蘇男趁著女友外出購物時偷看手機，赫然發現女友竟在酒店上班，還與男客互稱「Baby」！

妒火中燒的蘇男質問女友，2人大吵，蘇男氣不過，竟當著2幼子的面，將女友活活勒斃。蘇男發現女友身體冷冰，驚覺不妙，撥打119將女友送醫，並向警方坦承犯行，但女友送醫後仍不治，檢方偵辦後，將蘇男聲請羈押獲准，最後依照「殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，依照「傷害致死罪」將蘇男判刑9年。案件上訴二審，高等法院審理期間，死者的母親多次到庭，痛批蘇男從未向家屬道歉；而且蘇男早有婚姻紀錄，也有家暴紀錄，女兒才16歲就被蘇男誘拐、同居生子。死者母親指出，女兒的瘦小身軀身高157公分、體重45公斤，根本經不起身體壯碩的蘇男重拳毆打，請求二審依殺人罪重判。

二審高院仍認定蘇男犯「傷害致死罪」，考量蘇男與死者為至親之事實上配偶關係，竟不念彼此情分，僅因查看死者手機，偶然發現死者與他人間之曖昧訊息，即怒火中燒，不知控制自身情緒，不顧2名幼子在場目睹，竟毆打、掐死死者，犯罪手段兇暴，造成死者喪失生命之嚴重結果。死者當時年齡僅將滿20歲，青春正盛，竟因蘇男犯行斷送其人生，復使死者父母痛失愛女，哀痛逾恆，而2名幼子之心理亦產生莫大陰影，並因此失去母親之照顧，其犯罪所生危害程度重大。因此高院改加重，判刑12年。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

