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強逼空服員擦屁股噁胖白人被起底　「曾搭長榮航空20多次」

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▲▼ 噁男要求空服員幫擦屁股 。（圖／網友提供）

▲噁男機上要求空服員幫擦屁股，讓空服員身心受創。（圖／網友提供）

記者賴文萱／台北報導

一名長榮航空空服員日前遭200公斤的外籍乘客強逼幫脫褲子、擦屁股，讓她身心受創。據了解，該名男子過去曾搭過長榮航空20多次，但公司僅在去年接獲組員回報過1次，說明該乘客身體不方便。

針對空服員遭強逼擦屁股爭議，長榮航空上午召開會議討論如何處理後續，長榮航空發言人柯金成說明，該名男子過去搭過長榮航空20多次，不過僅接獲組員回報一次。未來是否會將該名男子列為拒載名單？長榮航空指，目前還在蒐集相關資料，待資料完成後再決定要如何處理。

不過，長榮航空昨也發生聲明稿強調，針對載運身心不便旅客的規範有明確載明於空服員手冊中，本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。空服員對於旅客提出無理、過分要求，可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕，以維護機上安全、秩序與空服員應有尊嚴。

對於該位空服員基於服務初心而提供旅客的協助，長榮航空表示，已關懷並將視空服員的需求適切提供相關身心諮詢協助；同時，公司也將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，若該名旅客行為造成空服員傷害，公司將會採取必要措施以為因應，避免類似情況再度發生。

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關鍵字：長榮航空,桃園市空服員職業工會,空服員

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