全台搜捕史上最大越南落跑團　移民署逮幕後主謀！

▲越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

突發中心／台北報導

越南觀光團2018年12月申請「觀宏專案」免簽來台觀光團，卻發生全團脫逃案件。經移民署專案小組連日追查，除陸續尋獲脫逃旅客，同時逮捕幕後策劃此案的人蛇集團主嫌。

移民署指出，在台具有越南身分背景的阮嫌、梅嫌及鄭嫌等人，結合越南當地人蛇集團，在台、越兩地裡應外合，以越南旅行社為掩護，於網路聲稱可代辦觀光簽證，招攬越南人士以每人美金1000元至3000元為代價，假藉觀光名義來台尋親及工作，其中不乏有人因而債台高築或變賣鄉下土地，甚至有人為求養育子女，不幸淪為性剝削的人口販運被害人。全案依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

而其實「觀宏專案」是東南亞優質團旅客簽證便捷措施，為了促進印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團來台，自2015年11月1日起實施，試辦至2019年12月31日止，透過參加交通部觀光局指定的當地國旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台，原則發給單次入境、停留期限最長14天的停留簽證，但參加飛航郵輪團體旅遊者，則核發多次入境、停留期限最長14天停留簽證。

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