KYMCO中部千人尾牙　執行長柯俊斌：購車就抽10萬！

▲KYMCO執行長柯俊斌表示，2019年以提升整體市佔率45％為目標。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

全球機車品牌光陽工業（KYMCO）已邁入55週年，去年以市佔率35.3％蟬聯全台19年銷售冠軍，累計銷售共逾509萬台超高銷售量。執行長柯俊斌表示，2019年以全車系銷售33萬台、提升整體市佔率達45％為目標，及祭出5500萬元購車抽現金等好禮，朝20年連霸邁進。

20日為KYMCO中部經銷商尾牙，逾千人齊聚南屯區潮港城。執行長柯俊斌表示，KYMCO已連續19年奪下銷售冠軍，據監理所統計累計高達509萬台超高銷售量，年年奪冠，可見消費者對光陽品牌肯定。

▲▼尾牙現場擺放新款機車「新名流125」，主打一級省油。

柯俊斌表示，為回饋台灣消費者的支持，2019年起推出多項驚喜購車優惠，除即日起購買指定車款可獲價值萬元好禮，適逢光陽品牌55週年，祭出5500萬元購車抽現金活動，每月抽出10萬現金110名得主，若購買Ionex電動機車，中獎機率更直飆10倍，最高可獨得百萬現金。

另對KYMCO配合政府5年補助二行程舊車汰換，柯俊斌受訪表示，首年買車眾有39%、前年47%，去年成長到57%，今年是第4年，多數舊車已換新，車市可能不如過去好，但明年是最後一年，有望再創銷售量。

▲柯俊斌說，適逢光陽55週年，祭出5500萬元購車抽現金活動，每月抽出10萬現金110名得主。

柯俊斌指出，光陽擁有燃油車、電動車的雙優勢；在電動車市場，2018年下半年推出Many 110 EV 及Nice 100EV 2款電動車，相信是符合大眾需要，並有七成顧客感覺舒適。另對電動車相關配套，柯俊斌說明，電動車可在家充電，民眾也可到換電站，或是總代理去快充及借電池。

柯俊斌說，KYMCO每年投入15億到20億、超過400位研發工程師進行研發；400億的營業額中，有一半來自國際市場，甚至幫BMW製作引擎、幫日本川崎製作速克達機車，今年期望可達整體市佔率45％。

▲柯俊斌出席中部經銷商尾牙，感謝與會業者。