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基隆百人揮毫迎新春　林右昌：金豬年福氣圓滿

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▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆百人揮毫迎新春，林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

喜迎金豬年到來，基隆市文化局20日舉辦「豬年百福臻．己亥揮毫迎新春」活動，首度策劃百人一起揮毫寫下「福」字，祈願新年「豬」福順遂，基隆市長林右昌親自運筆，一筆一畫寫下「福」字，希望市民朋友金豬年都福氣圓滿，順利平安。

市長林右昌、立委蔡適應、議長蔡旺璉及文化局長陳靜萍，和基隆在地書法家與學生代表，共同金豬開筆書寫，組合「己亥百福臻金豬報喜迎新春」佳句，祝願新年諸事順興。

▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，2019年新春揮毫活動，邀請百位民眾一起揮毫，他和大家一同書寫福字之際，注入滿滿的希望與願望，祝福基隆在新的一年充滿朝氣活力，一切順利平安，大家都福氣圓滿，新年快樂。

文化局表示，主辦單位還準備文房四寶，讓有興趣寫春聯的朋友，可當場寫下屬於自己的祈福春聯，另有豬年吉祥印，供民眾鈐印專屬特色紅包袋，體驗書藝與漢字之美，書法文化世代薪傳。

▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市政府首度策劃百人一起揮毫寫下「福」字。

文化局說，這場迎春盛會，由中正民俗體育班精彩扯鈴表演開場，邀請張明萊、陶晴山、馬水城多位基隆書法名家現場揮毫，精湛筆力書寫春聯，免費致贈參加民眾帶回家張貼，不少民眾排隊領取。

會場還懸掛，由書法名家張炳煌及馬水城，各自書寫「基港承新運，隆文展藝風」、「鱟江百人迎百福，書道千載渡千儒」大幅春聯，感受喜氣洋洋。

▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 百人一起揮毫寫下「福」字。

▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆百人揮毫迎新春 林右昌：金豬年福氣圓滿。（圖／基隆市政府提供）

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關鍵字：春聯,林右昌

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