影／救援「比基尼登山客」24hr↑　地面搜救員最快中午接近她

地方中心／台中報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子Gigi日前到南投獨攀，原預計24日下山，19日卻因失足墜谷，下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，空勤直升機3次折返；而地面搜救隊已入山搜救，最快21日中午可抵達。

【12:08更新】

南投消防局表示，第一梯次搜救人員於10時53分回報搜索無果、持續搜索，但由於現場雲層厚，衛星電話訊息無法傳送指揮中心，只能透過玉山氣象站工作人員中繼無線電做引導；而第二梯次搜救人員11時44分則回報，目前位置43K，雨勢過大。目前都尚未發現吳女，搜救人員持續搜索中。

被稱為「G哥」的吳女11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計於24日自郡大林道下山，沒想到在接近行程尾聲的時候墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，趕緊打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。

▲綽號G哥的吳姓女子常穿比基尼登頂拍照。（圖／地方中心翻攝）



南投縣消防局獲報後，除派遣地面救援隊前往外，20日也申請空勤直升機協助救援，但因天候不佳，出動後都只能折返，已派腳程較快的一名警消、2名山搜義消，一行3人從郡大登山口，按她登山計畫反向上山搜救。另外，陸續再挑出腳程快的3名搜救人員，第2梯次上山搜救，其他人則繼續等待直升機。

據了解，第一批的一行3人21日一早已經慢慢接近吳女友人所通報的墜落位置（TWD97、北緯23度034分026.656秒、東經121度000分045.267秒、南島12頁、C11方格），預計中午可靠近該地點。

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