力挺直播主「蛋洗私刑正義」　百變「髮蠟哥」現身嗆：剛好而已

▲髮蠟哥現身聲援蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市某托嬰中心日前發生一起女嬰猝死案，死因還待檢警調查，不過直播主劉冠廷19日晚間與2名公司人員，載著1800顆雞蛋到托嬰中心狂砸，公然挑戰公權力，警方20日下午傳喚涉案的劉冠廷等3人到案說明，去年因支持韓國瑜，在西螺扮演菜農而爆紅的髮蠟哥何將財也現身支持劉男。

▲髮蠟哥現身員林警分局聲援蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷。（圖／記者唐詠絮攝）

髮蠟哥並非涉案人，但他從網路得知劉男要到員林警分局說明，從台中市趕來聲援，4時30分許站在警分局前等待劉的到來，劉冠廷接受媒體訪問時，髮蠟哥嘴嚼檳榔在一旁大聲插話，劉聳聳肩，說不認識他，對髮蠟哥的「大聲轟擾」也感到莫可奈何。

▲直播主劉冠廷蛋洗彰化托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

髮蠟哥對媒體大吼說，劉冠廷的「蛋洗」行為剛剛好而已，甚至揚言要去托嬰中心撒冥紙抗議，對於此種脫序行為，站在一旁的劉冠廷不說一語。

▲髮蠟哥現身員林警分局聲援蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷。（圖／記者唐詠絮攝）

劉男20日帶著警局的通知書，從桃園南下要到警分局作筆錄說，「今天做這件事不是要挑戰法律，他有兩個小孩，天下父母心，誰願意這種事情發生在自己身上！一間托嬰中心，發生這種事，難道不要出面說明嗎？」他強調，做這事，有人認同，有人不認同，但「我做我認為對的事」。

▲直播主劉冠廷蛋洗彰化托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉男也說，在粉專有「開設關懷虐童的專頁」，他們會以「自己的方法」去關心虐童問題，其中也包括近日的台南虐童案，他強調「這絕對不會是3分鐘熱度，將來若發生類似的案子，他一定會再插手」，至於警方傳喚他，他也勇敢面對。

員林派出所所長蔡文淦表示，劉男等3人將依違反社會秩序法依法究辦，托嬰中心對面就是國中，為防止類似事件再度發生，除了加開巡邏箱，將增派警力巡邏，以維護校園及附近居民住戶安全。





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