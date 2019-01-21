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竹市名店「福源花生醬」爆兄弟鬩牆　互毆鬧上法院雙雙被起訴

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▲福源花生醬驚爆兄弟鬩牆。（圖／翻攝福源花生醬官網）

▲福源花生醬驚爆兄弟鬩牆。（圖／翻攝福源花生醬官網）

地方中心／新竹報導

新竹「福源花生醬」創於1947年，是新竹知名的伴手禮老店，就連前總統馬英九也多次推薦，還曾在福源花生醬Long stay，但2018年驚爆兄弟鬩牆，曾姓兩兄弟因家族財產糾紛而產生諸多嫌隙。同年2月間，哥哥曾廷海前往弟弟曾俊強經營的店面出言恐嚇，兩人爆發口角進而拳腳相向，事後哥哥又跑到弟弟店門口噴漆。如今2人互控傷害等罪名，新竹地檢署均對兩兄弟提起公訴。

2018年曾廷海曾向新竹地院民事庭，控告老店店面由弟弟占有使用，弟弟屬無權占有，要求遷出，法官判他敗訴。同年2月20日2人在弟弟所經營的福源花生醬倉庫發生口角，曾廷海竟出言恐嚇「你不要走，輸贏！」、「我馬上來，我要處理！」等語，造成曾俊強心生畏懼。

6天後曾廷海又到福源花生醬找弟弟，2人爆發激烈衝突出拳互毆，造成他臉部多處撕裂傷、胸部及頸部多處擦傷；弟弟則是頭、臉部挫擦傷、前胸抓傷等。隔天上午，曾廷海竟又到弟弟店門口噴漆，寫上「侵占、無法無天、大騙子」等文字。

事後曾廷海坦承噴漆，但忘記先前有講過這些恐嚇的話語，且是因為氣弟弟強佔公司、侵占營收才會與弟弟發生衝突。弟弟則表示，哥哥已經鬧過很多次，他認為哥哥有不滿應該尋求法律途徑，對方這樣鬧也讓住在樓上的老母親無法睡眠，希望司法能給自己一個公道。

檢方審理後認為，哥哥曾廷海觸犯刑法恐嚇危害安全、傷害、加重誹謗等罪嫌；而弟弟曾俊強也對哥哥犯下傷害罪嫌，事後將2人均提起公訴罪。

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關鍵字：福源花生醬,兄弟鬩牆,新竹名產

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