大學情侶檔寒假騎機車遊台南　與轎車相撞女死男重傷

▲雲林一間大學19歲大學同學情侶檔，2人利用寒假租騎機車遊台南，卻在安平區發生車禍，造成1死1重傷憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雲林一間大學19歲大學同學情侶檔，2人利用寒假租騎機車遊台南，卻在安平區安北路、州平路口，與1輛轎車發生車禍，張男、劉女2人送醫急救，其中張男頭部重創救回1命，劉女卻傷重不治身亡，全案由市警四分局調查處理中。

張男與劉女都是19歲，日前2人趁寒假開始結伴出遊，在高雄租機車一起騎乘，到台南安平區遊玩，沒想到卻發生車禍，造成1死1重傷。

▲肇事自小客車車頭嚴重毀損。

警方調查，張男騎機車載劉女從安平四草大橋左轉安北路，由西向東行駛，卻在安北路與州平路口左轉，在對向車道的慢車道上，與從安北路由東向西迎面直行的盧姓男子所駕駛自小客車相撞，盧男的車輛車頭嚴重毀損，但人無大礙；惟騎機車的大學生情侶傷勢慘重。

▲大學生情侶檔所騎乘的機車，車身撞損嚴重。

經送醫急救，張男臉部眉骨粉碎性骨折、頭骨破裂，雙腳受傷，送醫雖救回一命，仍因傷重在加護病房觀察；劉女經動手術切除部分器官，最後仍回天乏術宣告不治身亡。

台南市警四分局據報派員到場測繪拍照蒐證，據了解，死者劉女家屬得知噩耗十分悲痛，擬對張男與盧男提出過失致死罪嫌告訴。警方表示，雖有後方車輛駕駛人熱心提供行車紀錄器影像，但錄下車禍發生時的畫面距離現場頗遠，全案將依過失致死案移交台南地檢署偵辦。