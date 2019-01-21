「全台最大文房四寶」登場　西拉雅歡喜送春聯迎豬年

▲交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，結合筆、墨、紙、硯製作一座超大型的文房四寶裝置藝術，是一座很好拍的裝置藝術，歡迎拍照打卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「全台最大文房四寶」登場！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處結合筆、墨、紙、硯製作一座超大型的文房四寶裝置藝術，堪稱是全台首創也是最大的文房四寶，是一座很好拍的裝置藝術，好奇嗎？想拍嗎？趕快來西拉雅國家風景區一探究竟吧！

閒置多時的白河崎內國小，將於西拉雅國家風景區管理處的手上重生為書法藝術文創園區~白河藝坊，西拉雅國家風景區管理處為了替2019年10月即將落成的「白河藝坊」進行暖身宣傳，同時歡喜迎接新年的到來，因此邀請有村藝術團隊一同打造全台最大的文房四寶裝置藝術，並舉辦裝置藝術完工宣傳活動。

活動現場除了進行創意春聯優選作品頒獎外，管理處還特別邀請多位書法家親臨現場，由書法家一人一字於現場揮毫，共同寫出超大春聯「西拉雅過好年」祝福大家，並於現場寫春聯贈送參與活動的民眾，與民眾同樂迎新春。

以文房四寶為概念的藝術裝置─「這就是人蔘」正式亮相！ 創新的書法展現形式，融入第3屆PPT票選流行時下話語「這就是人蔘」，象徵人生就像寫書法，有時簡單有時狂野的人生哲學，使人會心一笑，並扭轉書法向來沉穩的意象，以年輕、趣味的的風格呈現，打造地方吸睛打卡新地標！

西拉雅國家風景區管理處處長張隆城除了以「西拉雅過好年」祝福大家以外，也誠摯邀請大家有空來白河遊玩，在充滿書法氣息的「這就是人蔘」及「白河藝坊」等著您到來。