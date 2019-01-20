2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

▲張姓媽媽PO文指控台中大安區某幼兒園失責。（圖／翻攝臉書《爆料公社》，經變色處理，下同）

記者陳玉／台中報導

大安區張姓媽媽在臉書《爆料公社》PO文指控，就讀幼幼班的女兒，2星期內先後被男同學抓傷及咬傷，要求園方調監視器畫面，但園長卻私下將男同學帶到家中向女兒道歉，讓她直呼「太傻眼」。對此，園方回應當時男童、女童在玩鬧，第一時間有替女童擦藥；台中市教育局表示，下星期將會到園了解人員是否有疏失。

張姓媽媽PO文指控，「女兒4日在學校臉部被咬傷、16日又在學校被抓傷」，事發後園方不聞不問，當她要求要調全院監視器觀看，園長就馬上說要跟老師到家中拜訪，更帶著咬傷人的男同學來跟女兒道歉，但重點是，男同學家長不知道自己小孩被私自帶出幼兒園。

▲張姓媽媽PO出對話紀錄，直呼園方處理方式令人傻眼。

張姓媽媽指出，園長事後竟說是帶著男同學給女兒指認，「但女兒才2歲3個月，是能指認什麼？更提要協助請3萬補助款，看能不能給學校機會，讓她不禁直呼傻眼」，批園方處理的方式這樣對嗎？只有無奈要把女兒轉學。

對此，園方坦承照顧疏失，稱男童、女童當時在玩鬧，第一時間有幫女童擦藥，另觀看監視器部分，也願意提供畫面；教育局則說，目前未接到相關申訴，但下星期將會到園了解，釐清園方、教保人員是否有疏失。