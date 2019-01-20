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清水男「汽旅飲彈」…破頭臥床亡！媽前一夜曾電問：要回家吃飯嗎

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▲▼台中清水一汽車旅館發生男子舉槍自戕案。（圖／翻攝Google Map）

▲曾男入住汽車旅館後，在房內舉槍自戕，被發現時已死亡多時。（圖／翻攝Google Map）

社會中心／綜合報導

台中市清水區一汽車旅館20日下午發生舉槍自戕案，死者曾姓男子（32歲，毒品詐欺前科）19日晚間入住，翌日到了退房時間仍未出現，房內電話也無人接聽，服務人員開門查看後驚見曾男已舉槍自盡、明顯死亡，嚇得急忙報警。警方轉述家屬說法，曾母19日晚間還曾打電話聯繫死者，詢問他是否「回家吃飯」，怎料事隔短短1日不到，再接到消息已是兒子身故，要她到現場認屍。

警方調查，曾男19日入住汽旅後還曾與母親電話聯繫，隨後便再無音訊、也未外出，直到20日房務人員查看時才發現早已死亡；現場初步勘驗，曾男陳屍在2樓床鋪上，頭部有彈孔還留出大片血跡，床上遺留一把改造手槍及彈殼，房內也起出疑似K他命毒品，由於現場並未有外力入侵、打鬥痕跡，研判曾男應是舉槍自殺，但由於房內並未尋獲遺書，輕生原因為何還有待進一步釐清。

家屬向警方表示，曾男綽號「阿輝仔」，年紀輕輕就不學好，在外跟著大哥鬼混，平時鮮少與家中聯絡，家人根本不知曾男在外都是過著怎樣的生活，直到曾男多年前因詐騙被抓而入獄，家人這才知道他在外犯法，也只有曾男坐牢服刑的這段期間，家人才知道他的行蹤。

18日當天，曾男突然返家央求借車，隨後失去蹤影，19日晚間下榻汽旅後，曾母還曾與他電話聯繫，當時關切地詢問「要不要回家吃飯？」但卻遭曾男委婉拒絕，曾母無奈之餘也只能叮嚀「有空要多多回家」，孰料隔日就接獲兒子死訊，悲痛不已。

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關鍵字：台中,清水,汽車旅館,,自戕

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