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第一天上學就吐整桌！　同學下秒拿出巧克力...她傻爆眼：我經歷了什麼

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▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲幼兒剛上幼稚園一定有段適應期。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

小朋友剛離開家、進入學校開始團體生活時，往往有一段不適應期，各種哭鬧、尿褲子都讓老師好頭痛。一位網友日前表示，她想起第一天上幼稚園時「狂吐」的經歷，讓其它同學當場驚呆。不過原PO隔壁的同學見狀後，竟拿出一包巧克力，結局讓她傻眼表示「我到底經歷了什麼？」

一位女網友在Dcard上發文表示，她回憶起上幼稚園的第一天，同學們跟家長道別後就依依不捨地哭了起來，老師就趕緊排座位、安撫大家的情緒。她表示，她當時坐在長桌的最尾端，當老師正介紹著周邊環境時，她突然一個不適「吐了滿桌的奶」，加上長桌的關係，吐出來的奶就這樣「從頭流到尾」，老師也馬上放下手邊工作去清理。

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童，挑食，偏食。示意圖。（圖／CFP）

▲吃飽就吐是老師的夢魘之一。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

原PO表示，其它小朋友們見狀完全傻住，每個都呈現呆滯的表情，不過隔壁同學讓她印象超深刻。只見女同學淡定拿出一包三角包裝的m&m，看著滿桌的嘔吐物開始吃起了巧克力，還吐出一句「我看妳吐完我覺得好餓哦！」同學最後也大方分給原PO吃，讓她困惑表示「我幼稚園到底經歷了什麼...」、「我吃了被分食的巧克力，之後又吐了」。

PO文一出，網友嚇壞表示，「看到一半還以為那個女生要拿巧克力沾醬吃」、「舔一舔 泡一泡」、「還以為原po第一天會被排擠80，結果同學好有愛」、「她被教得富有同理心，知道你的胃空了一大半」、「對不起 我看了一半快笑死」。

還有其他網友分享各種上學糗事，「我弟第一天上幼稚園就拉屎在褲子，還從長褲褲管掉出來」、「我隔壁的女孩吃豆花，然後她就吐了...從此對豆花有種陰影」、「隔壁女生坐在椅子上尿尿，尿到我腳上」、「國小帶我弟去吃早餐，我弟可能吃太飽，就在人家店門口不小心吐了，我下意識用手去接我弟從胃裡湧出來沒消化完的早餐，但那味道真的太臭了，我就跟著吐了」。

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關鍵字：幼稚園,嘔吐,Dcard,巧克力

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