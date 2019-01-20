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瑞芳書道學會贈春聯迎金豬　警做伙預防犯罪宣導

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▲ 瑞芳書道學會贈春聯迎金豬 瑞芳警做伙預防犯罪宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 瑞芳書道學會贈春聯迎金豬，瑞芳警做伙預防犯罪宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年節將至，許多民眾家家戶戶都會開始大掃除，貼上春聯來迎接新的一年，瑞芳書道學會20日在瑞芳龍巖宮廣場，舉辦現場迎春揮毫贈春聯活動。同時，配合轄區瑞芳警分局共同犯罪預防宣導，到場民眾不但可以現場拿到手寫春聯外，更可以拿到警方提供的預防犯罪、交通安全小禮品及體驗交通隊的警用大重機。書法家們也共同為地方寫上「安居樂業」之墨寶致贈警分局，呼應新北市新上任市長侯友宜的政策。

▲ 瑞芳書道學會贈春聯迎金豬 瑞芳警做伙預防犯罪宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 瑞芳警分局犯罪預防宣導，贈交通安全小禮品及體驗交通隊的警用大重機。

警方呼籲提醒，2019年度加強重點節日安全維護工作將於1月28日22時開始至2月11日24時止。以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，治安工作針對居家防竊、防詐、防搶取締職業賭場等工作加強宣導及查緝，並加強金融機構安全維護；在交通工作，加強取締惡性重大違規、以及轄區風景區交通疏導等，並提供為民服務項目，如護鈔、舉家外出加強巡簽等貼心服務。

瑞芳警分局長陳良德表示，重要節日到來，許多民眾都會放鬆心情外出遊玩或是在家休憩，警察同仁在春節期間，服務不打烊，不辭辛勞就是要讓民眾安心，讓轄區民眾過個好年。

▲ 瑞芳書道學會贈春聯迎金豬 瑞芳警做伙預防犯罪宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 瑞芳書道學會贈春聯迎金豬 瑞芳警做伙預防犯罪宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：書法,春聯,犯罪預防宣導

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