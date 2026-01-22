　
社會 社會焦點 保障人權

芬園天空飄「簡體字」紅巨球！駕駛急閃避...揭兩岸氣球謎團

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉今（22日）清晨出現一顆寫有簡體字的巨型紅色氣球，直接擋在馬路中央，讓路過的農會總幹事黃翊愷差點撞上。這個突如其來的「空飄物」不僅讓當地民眾議論紛紛，更驚動軍、憲、警等單位緊急前往調查，氣球來源成謎。

▲彰化芬園鄉突然從天空飛落一個簡體字氣球。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉突然從天空飛落一個簡體字氣球。（圖／民眾提供）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷今日天剛亮時開車外出，行經彰南路五段彎道處，突然發現前方內側車道上飄著一個巨大的紅色物體，就在車輛快速靠近時，才看清楚是一顆大紅氣球飄在半空中，嚇得猛轉方向盤往外側閃，車身晃得很厲害，差一點就翻車！

黃翊愷驚險避開後，擔心後方來車撞上或為閃避而發生事故，立刻將車停好，回到內側車道將氣球移到路邊。這時他才注意到，氣球下方綁著布條，上面用簡體字寫著「發揮智能力謀發展」，底部還印有「禁止烟火」字樣，他納悶「廣告氣球怎麼會用簡體字？難道是從對岸飄過來的？」

▲彰化芬園鄉突然從天空飛落一個簡體字氣球。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉突然從天空飛落一個簡體字氣球。（圖／民眾提供）

消息傳出後，包括彰化憲兵隊、軍方後備單位及彰化警分局都派員趕到現場。相關單位對氣球進行詳細勘查，初步認為它並非近年常見的「高空偵察氣球」，與擾台的白色彩球不同，結構相對簡單。

據軍警私下表示，這類紅色氣球不排除是從回收場或活動場合飄出，在特定風向與地形條件下長距離飛行，最終卡在芬園路段的分隔島上。由於未發現具偵察或特殊功能的設備，相關單位在拍照存證後，未將氣球收回，交由黃翊愷自行處理。

▲彰化芬園鄉突然從天空飛落一個簡體字氣球。（圖／民眾提供）

▲彰化芬園鄉突然從天空飛落一個簡體字氣球。（圖／民眾提供）

事件在地方社群與網路迅速傳開，不少民眾好奇氣球究竟是否真從中國飄洋過海而來。不少人推測，氣球可能越過台灣海峽後，隨風飄到彰化山區，最後落在芬園路上。儘管軍警單位初步排除政治或軍事意圖，但簡體字標語仍引發不少聯想。警方也提醒民眾，若在道路或公共場所發現類似不明物體，應先保持安全距離，並立即通報相關單位處理，以免發生危險。

01/20 全台詐欺最新數據

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

中國更新陸客來台旅遊合約範本　觀光署籲：儘速以小兩會協商

中國大陸文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署表示，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。

即／彰化養護中心疑電線走火 急疏散18人

即／彰化養護中心疑電線走火 急疏散18人

太平媽送愛　西螺福興宮發獎助學金助200學子安心讀書

太平媽送愛　西螺福興宮發獎助學金助200學子安心讀書

彰化男停車糾紛擋車10分鐘判無罪

彰化男停車糾紛擋車10分鐘判無罪

彰化男路過順手摸走炸物　貪130元被罰2萬

彰化男路過順手摸走炸物　貪130元被罰2萬

彰化氣球簡體字芬園兩岸中國

