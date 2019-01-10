12hrs前禁酒＋考照才可操作　加國無人機新規6月上路

▲ 英國蓋威克（Gatwick）機場因跑道出現無人機而緊急關閉將近12小時。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國倫敦蓋威克機場於2018年聖誕節前夕，因連續3天遭到逾50架無人機騷擾而關閉跑道，讓無人機議題浮上檯面。加拿大交通部對此於9日宣布，從6月1日開始，國內所有無人機持有者需進行登記，並且在獲得飛行執照後才可以進行飛行，否則將處於高達2.5萬美元（約台幣77萬元）的罰款。

根據IT World Canada報導，250公克以上的無人機，不論用途為娛樂、工作或是研究，每位持有者都需要先經過登記，而且必須年滿14歲。除此之外，政府也規定操作無人機前需要考取證照，並將證照分為初級和高級，費用5美元到10美元（約新台幣154元到308元）不等，依照無人機的重量以及機型區分。

▼ 波音無人機「掃描鷹」。（圖／Boeing官網）

如果想操控25公斤以上的重型無人機，必須年滿14歲，而且需要通過初級證照考試；至於高級證照考試則必須年滿16歲，只要通過後可以進行教學，而且飛行範圍可以更接近管制區。至於年齡在14歲以下的青少年，如果想要操控無人機，只要身旁有持有執照的人陪同即可操作。

如果用戶的無人機類型都不符合規定中的「標準」或「高級」無人機，也就是第3類型無人機，持有者在操作前需要先申請「特殊飛行證書」。加國政府也制定飛行指南，規定所有無人機飛行高度不得超過122米，而且需遠離如機場等空中交通要道。

新法規還進一步規定，如果遇下雨或大霧等氣候不佳的狀況時，不得操作無人機、操作前12小時不得飲酒、夜晚飛行時需開燈等，如果違反以上規定，使用者可能遭處3,000美元（約新台幣9.2萬元）罰鍰，違規企業則可以遭罰2.5萬美元，還可以因此面臨牢獄之災。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！