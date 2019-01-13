檢察官扣押律師筆記竟不付評鑑！司改會批檢評會低效

▲檢察官評鑑委員會做出的不付評鑑決議，遭批評效能低落。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署董姓女檢察官，2016年間偵辦一件員警貪汙案件時，竟當庭扣押員警委任律師抄錄的筆記。高雄律師公會不滿檢方作法，請求「檢察官評鑑委員會」評鑑，但檢評會日前決議不付評鑑。民間司改會發表聲明，批評檢評會的效能低落，7年來僅成立評鑑19件，根本就沒發揮淘汰不適任檢察官的功能。

本案起因於高雄地檢署在2016年6月間，偵辦一起員警包庇賭博性電玩案件，提訊在押的被告員警，當時員警委任的陳姓律師，也到偵查庭中協助被告，並坐在偵查庭後方抄錄筆記。但開庭的董姓女檢察官，認為律師抄錄筆記太過詳盡，竟然以偵查不公開為由，禁止律師繼續抄錄筆記，並將已經抄錄的筆記撕下後扣押。檢方事後雖然歸還筆記，但律師認為，筆記並非相關法律中可以扣押的物品，另外扣押筆記的行為，妨害律師行使辯護權，嚴重侵害當事人利益，因此透過高雄律師公會，請求將董姓女檢察官交付「檢察官評鑑委員會」個案評鑑。

但檢評會日前做出決議，決定董姓女檢察官「不付評鑑」。檢評會公布的理由書指稱，董姓女檢察官以案件偵辦全局思考，認律師在場筆記，詳記各筆疑似賄款現金金額、時間等，顯然會使有心之人有勾串證據、證詞之虞。另外檢察官雖扣押筆記，但記明筆錄，又對律師釋明，之後也將筆記還給律師，檢評會認為這無礙被告行使辯護權，所以決議不付評鑑。但本案特別之處，在於參與評鑑的4位評鑑委員不同意多數意見，而出具檢評會首度首次「不同意見書」，認為檢察官行為確實違法，並造成日後檢察官恣意以偵查不公開為由，限制辯護人在場或筆記之權利。

對此，民間司改會13日對本次評鑑結果發布聲明，司改會批評「檢察官評鑑委員會效能低落，沒有發揮淘汰不適任檢察官的功能」。司改會指出，檢察官評鑑制度從2012年實施超過7年，至2018年7月19日止，檢評會收案量從未公開；審結56件中，評鑑成立僅有19件，成立比率約33％，效能不彰。更誇張的是，本屆（第4屆）檢評會委員任期已過一半，僅完成2件決議，其中1件是報由法務部人審會審議，另1件也就是本件「不付評鑑」。因此司改會認為，本屆檢評會嚴格看待評鑑請求事實，無法有效監督、淘汰不適任檢察官，且有辦案遲延之情形，辜負人民對檢評會的期待。

另外司改會也建議，評鑑制度應立即改革，法官、檢察官評鑑委員會組成應多元，司改會去年曾提出《法官法》修正草案，建議檢評會應由檢察官1人、法官1人、律師2人、法律學者1人，及長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之學者及社會團體代表6人組成；至於外部人士的選任，不該再由司法院及法務部介入，但建議至今仍未受採用。因此司改會呼籲，立法院應盡速啟動《法官法》的審查，用行動展現改善評鑑及職務法庭制度的決心，重新找回人民對法官、檢察官淘汰機制的信賴。

