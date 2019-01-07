國產「熊鷹」無人機亮相　農委會擬運用加強海域巡邏防非洲豬瘟

▲熊鷹無人機最高能飛越4000公尺高山。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸慘重持續擴散，去年底至今在金門海岸已有2起暴斃死豬，台灣防疫規模不得不拉升，農委會今（7日）指出，由於台灣四面環海，擔心又會有死豬出現在岸上，因此預計使用具機動性的無人機航拍技術，在海域巡邏，力阻病毒傳播到台灣。

林務局農林航空測量所今天舉行由經緯航太公司量身打造的國產第一款定翼型無人機「熊鷹」交機儀式，共2架。經緯航太公司董事長羅正方說，熊鷹可執行視距外自動導航，搭載四波段影像中畫幅量測型數位相機，單張照片解析度高達1億畫素，最高能飛越4000公尺高山，低空1000公尺，1架飛行系統加上相機設備造價約1500萬元，滯空時間長達4小時，能飛行350公里，1台容納6公升汽油，整趟飛行只須花約180元油費。

林務局長林華慶指出，每年農航所提供收費的圖資資料，收入達2億多元，顯示各界對航照圖需求大，因此這次和民間公司合作，特別為台灣複雜的地形打造。

▲經緯航太公司董事長羅正方（左）表示，無人機在世界各國都是最機動的工具。（圖／記者許展溢攝）

羅正方表示，隨極端氣候異常、緊急狀況防災應變等，無人機在世界各國都是最機動的工具，無論重大疫情或近來須嚴防的非洲豬瘟，都可以透過熊鷹在鄰近海域巡邏觀看是否有海漂豬出現。農委會副主委李退之表示，環保署過去也曾針對海洋汙染、油汙擴散等運用無人機監測巡邏，農委會將透過跨部會討論，運用無人機加強海域巡邏。另外，10日新竹、桃園和花蓮也將進行第一次非洲豬瘟演習，其他縣市接著會陸續排定時程加入。

▲農委會表示熊鷹無人機可以透過熊鷹在鄰近海域巡邏觀看是否有海漂豬出現。（圖／記者許展溢攝）

金門田浦岸際的死豬驗出非洲豬瘟病毒後，農委會宣布禁止金門豬肉製品輸台14日，但死豬周邊半徑5公里10個豬場，檢驗結果都為陰性，農委會表示將對2018年12月31日前製造的豬肉品解禁，至於今年以後製造的，李退之表示，今天會再和各專家開會討論再決議。

李退之強調，現在台灣的豬都很健康，豬肉價格也很穩定，主要是在邊境攔查到的肉品，尤其是被放在棄置箱的大多都驗出陽性，因此會繼續保持在邊境高度警戒，加強抽檢。