可解美、印飲用水難題　工研院流動水殺菌模組CES獲盛讚

▲工研院「可攜式UVC LED流動水殺菌模組」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今年在CES美國消費性電子展，秀出「高負載高續行無人機」及「可攜式UVC LED流動水殺菌模組」兩項創新技術，獲得國際媒體盛讚，一解印度及美國中西部的飲用水難題，還有「創淨科技」也在現場展出「 e立淨消毒噴霧製造機」。

工研院今年在CES展出的「可攜式UVC LED流動水殺菌模組」造成轟動，吸引印度知名線上媒體前來採訪，並表示在印度要喝到一口乾淨的水實在很不容易，這次看到工研院的「可攜式UVC LED流動水殺菌模組」就覺得很實用，足以解決印度人每天面對的民生問題，尤其印度一向缺乏潔淨的飲用水，這項技術具可攜帶的便利性，再搭配合太陽能電池機動使用，非常符合當地的市場需求。



美國知名機械設備商JDI Enterprises Inc.對「可攜式UVC LED流動水模組」的技術也是印象深刻，還特別指出在美國中西部因缺乏自來水的關係，需要鑿井取水，但往往品質堪慮，倘若「工研院的可攜式UVC LED流動水模組」能在美國上市，將可大大嘉惠當地的居民，尤其體積又小不僅利於攜帶，殺菌率達99.9%以上，更能完全守護當地居民飲用水的安全。

▲工研院「高負載高續行無人機」。（圖／工研院提供）

工研院的「高負載高續行無人機」，也以高效率的表現，吸引鎂光燈關注，主要以高功率密度整合式發電機、複合雙槳推進模組，兼具備高載重、續航力長優勢，做為大面積農藥、肥料的噴灑應用，既可減省人力又減緩農夫因長時間噴灑所造成的職業傷害，另外還可搭配做為緊急救災之用，是一項溫暖而有力的無人科技。



澳洲權威科技媒體訪問工研院無人機時，就難掩興奮地盛讚指出，真是樣樣行的無人機，除了可作電力供輸系統巡檢、農業，還可作為登山急難救助、物資運送與救生衣背心空投，另外美國之音訪問時，也看好工研院無人機的潛力，認為在4G、5G的技術成熟後，通訊效率進一步提升後，將可再應用利於環境監控。

▲工研院新創公司「創淨科技」所推出的「 e立淨消毒噴霧製造機」。（圖／工研院提供）



工研院「高負載高續行無人機」以及工研院新創公司「創淨科技」所推出的「 e立淨消毒噴霧製造機」，以其在技術開發、設計、品質等多方面的卓越表現，榮獲CES 2019創新獎，這次消費產品獲得國際肯定，證明工研院聚焦市場導向的研發成果能夠在全球創新舞台中脫穎而出，也展現了工研院以卓越的創新能力創造經濟價值的承諾。