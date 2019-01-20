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6個月孩住院狂吐！母心急按鈴...夜班護理師一到「沒怎樣不要按」

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▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「眼淚不爭氣地掉下來......。」一名母親淚訴，6個月大孩子前幾天開始陸續出現嘔吐症狀，晚上甚至四肢發紫，經醫師評估，昨天住進醫院，直到今天早上女兒又突然狂吐，咳到臉色發白，心急的她在慌亂中按下護士鈴，沒想到夜班護理師一到就怨，「沒怎樣不要按鈴，可以去護理站」，過程中的態度更讓她傻眼又覺得委屈。

母親表示，孩子本身患有先天性心臟病，18日當天，她白天嘔吐，晚上約莫9點又突然眼神呆滯、四肢發紫發黑，過了10分鐘才恢復意識跟血色，「急診室評估我們在家先觀察孩子後續，因家裡跟急診室僅1分鐘路程，若還有發紫或嘔吐就送醫急診」，後來19日早上，在門診醫師的評估下，他們幫小孩辦理住院。

19日晚上，夜班護理師到病房詢問孩子情況，聽完母親回答，說有間段性吐奶，像豆花渣後，便語氣不善地說，「吐怎樣情況要給我們看呀，不然我們晚班是要怎麼交接。」當下，她立刻道謝並說會多加注意，但忍不住解釋，「白天吐的情況，門診醫生還有4位住院輪班醫生都有看到嘔吐物。」

媽媽,嬰兒,哺乳,餵奶。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

而對方依舊不耐煩地回，「那是醫生呀！我們也要了解呀！」聽到這裡，母親感到有些不舒服，但以同理心去想，可能大夜班很累，所以口氣才不溫和，也就沒有繼續鑽牛角尖下去。

母親回憶道，「20號早上6點半喝完奶，7點多主治醫生有巡房，孩子四肢一陣一陣的泛白沒血色，醫師也是要我再觀察。8點左右小孩突然大吐，吐到嗆到一直咳，臉色蒼白。」這時，她迅速按下護士鈴，看到夜班護理師走進來，馬上說明情況。

▲哭泣,難過,悲傷,傷心,大哭,寶寶,嬰兒,哭鬧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖Pixabay）

母：護理師不好意思，我女兒剛剛吐到嗆到一直咳，給你看一下她吐的情形，臉色也不太好。
護理師：媽媽，沒怎樣不要按鈴，可以去護理站。
母：她吐到嗆到一直咳，我怎麼有辦法丟著，自己去護理站，你說要看她吐的情況不是嗎？
護理師：妳餵奶不要馬上平放呀！馬上放下，她當然會吐，去護理站的時候妳讓她側躺呀！
母：她會翻身呀！變成正趴不是更危險，（內心開始火了）我餵完奶沒有馬上平放，6點半餵完奶拍完隔，7點半才平放她入睡，她剛剛8點才突然大吐！
護理師：這樣也才1個小時而已
母：（內心os：所以是媽媽錯了害小孩吐嗎？）你說要看她的嘔吐物，才有辦法交接簿寫清楚，麻煩請你看一下她的嘔吐物
護理師：（不到1分鐘，看完走出去）

後來，早班護理師來交接，語氣和態度根本天壤之別，還說如果孩子臉色不對勁，又沒有其他人能幫忙，一定要馬上按鈴。事後，母親很想問那位晚班護理師，「我哪裡惹你不爽了嗎？護士鈴不是緊急按的嗎？嬰兒嗆到一直咳，我到底要怎麼把她丟著去找你，兼顧你要看她吐的情況，而且我就是不敢賭，離開那一下下，丟著正在嘔吐的孩子。」

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