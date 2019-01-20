前手機掉水裡！爸幫換防水機…結果「掉到火爐裡」　網笑噴：快換兒子

▲這…這下場太慘啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在人手一支智慧型手機，而且因為每支功能有所不同，客群也會不一樣；但遇到這種客人，恐怕目前市面上沒有一支手機能做到。一位爸爸表示，兒子上一支手機因為用到水所以壞掉，這次刻意選了一支防水的，壞掉的方法讓他「XX又OO」。網友紛紛笑噴「換兒子比較好處理」、「養鴿子吧…飛鴿傳書」。

這位爸爸在臉書《爆怨公社》表示，兒子上一支手機沒有防水，但因為用到水所以壞掉，「這次刻意選有防水，手機卻沒掉到水裡，是掉到火爐裡」，讓他忍不住OS「真的是XX又OO」，無奈地問網友「請問有那些手機是防火的？」

原PO還貼出「火燒機」的照片，只見一支好好的手機，正面被燒到脫膜，完全看不出曾經是螢幕，背面的手機殼則是烤焦，不管是手機鏡頭還是背殼都是一片焦黑。原PO也透露不幸中的大幸，說兒子的手機雖然掉進火爐，但是沒有爆炸。

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▲▼弟弟啊！你是把手機當成手扒雞了嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文和照片後，其他人紛紛笑噴「應該要有防火牆選項」、「這點子不錯，下次新一代iphone或許會出穿越大氣層專用防火功能的唷」、「防火的下次會被坦克碾過」、「幾個小時後，祖先會托夢跟你說手機收到了」、「你兒子都喜歡在水裡來火裡去的，有沒有考慮叫他報考消防員或是救難大隊學得一技之長求自保」、「下次被風吹走不就要買防風的了」、「你兒子當手機是手扒雞哦！」

還有網友留言推薦「黑金剛可以試試」、「養鴿子吧⋯飛鴿傳書，掉水可煮湯～掉火可燒烤～餓了可裹腹」、「認真的回答：英國的JCB有出一款手機，可承受-30℃的低溫到75℃的高溫燒烤」、「你需要的，不是防水、防火手機！你需要的是，軍規三防殼」、「該是萬能的3310出場了」。

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