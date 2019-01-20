國小本本填「我的夢想」！ 雙子男當年7字　網笑炸：從小就是老司機

▲這…這應該是全天下男人的夢想吧 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

7、8年級生幾乎都有寫過「地下版畢業紀念冊」，上面不僅紀錄好朋友的姓名、電話，還會調查專長、夢想等資訊。一名男網友日前重翻本本，看到自己的夢想後，忍不住直呼，別人小時候夢想都是當醫生、當演員，「為什麼我小時候的夢想這麼奇怪？」其他人紛紛笑炸「從小就是老司機」、「現在戰績如何？」

「我要抱怨自己」，一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，小時候別人的夢想都是當醫生、演員、歌手、賺大錢、環遊世界之類的，「為什麼我小時候的夢想這麼奇怪？」仔細看看他寫的內容，只見他在專長的部分寫下跑步，生日是6月17日、星座雙子座。

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▲不愧是雙子座！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過這些都不是重點，最吸睛的是，原PO在最底下「我的夢想是…」的空白處填了7個字「泡光全部的女人」。原PO還笑說，這張是20年前讀國小的時候寫的，「字到現在都沒進步」。

看到貼文後，其他人紛紛留言「我阿嬤你要嗎」、「後來成真了嗎？是跑光？還是泡光」、「從小就這麼有天份」、「後來當了溫泉業者嗎」、「這麼小就胸懷大志」、「跟你差一天以你為榮」、「肯定很會追啊！你專長是跑步」。

還有各種「星座系」的網友笑說「雙子，不意外」、「很雙子」、「雙子無誤」、「我們雙子的夢想從沒讓人失望過」、「你不是雙子，雙子的夢想沒這麼簡單啊」、「默默看了星座…嗯雙子沒錯」。

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