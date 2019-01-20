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一天一mail給麥當勞！男大生連署「救焦糖奶茶」　網喊心中經典：快肥來

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▲▼ 麥當勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲麥當勞將停售多項經典產品。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

麥當勞近幾年不斷在下架長年銷售的產品，換上新口味，但是許多消費者不買單，認為還是那經典商品好吃啊！像是去年停賣的焦糖奶茶還有板烤雞腿堡，都是讓網友瘋狂懷念的品項。一名男網友就表示，希望麥當勞恢復販售焦糖冰炫風、焦糖奶茶，還發起連署活動，意外吸引網友熱論。

一名男網友在《Dcard》貼文，表示要連署「恢復焦糖冰旋風、焦糖奶茶永久持續下去」，希望焦糖系列能回來讓大家重溫美好的滋味，「我已經每天寄一封mail給麥當勞，也希望熱愛焦糖的各位花個幾分鐘幫幫忙」。

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▲焦奶之亂。（圖／取自還我焦糖奶茶粉專）

▲不少人愛喝麥當勞的焦糖奶茶。（圖／翻攝自還我焦糖奶茶臉書）

看到貼文後，其他人紛紛回覆「恢復+1」、「焦糖冰炫風真的讚」、「焦糖冰奶茶+++」、「不懂為什麼當初要停賣焦糖冰炫風，明明超好吃啊」、「有連署粉絲專頁哦！FB：還我焦糖奶茶！大家趕快去灌爆吧！」

也有網友留言討論其他也很好吃的停售商品「熱愛薄荷巧克力冰炫風」、「熱巧克力」、「還有我的板烤」、「可以順便恢復奶昔系列嗎」、「我說我的冰心雪糕」、「拜託原po把柳橙酷蘇打加上去啊啊啊啊！」

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關鍵字：麥當勞,停售,焦糖奶茶,Dcard

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