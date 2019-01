台女在麥當勞遭嘲諷…對講機「模仿口音30秒」　她氣：沒人道歉

▲台灣女子到美國麥當勞得來速點餐卻遭遇歧視。圖非當事店家。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國密西根州法明頓山(Farmington Hills)一名蔡姓女子來自台灣,她日前到當地一家麥當勞得來速想點餐,對講機卻傳來疑似嘲諷亞洲人的聲音,至今她沒有收到任何道歉。她11日在臉書發文,事情拖了這麼久,都沒有人願意出面致歉,「這真的讓我覺得他們非常不積極,這是二次歧視了!」

蔡姓女子當時到麥當勞得來速點餐,一名內部員工卻似乎在嘲笑她的口音,不斷講出類似越南語的發言,讓她相當困惑,並頻頻詢問「我可以點餐了嗎?」開始錄影前,對方已經嘲諷她將近30秒,她告訴外媒,「我告訴自己,這不是什麼大事,但我就是沒辦法睡好。」

事件發生後,蔡女馬上停車並去與值班經理交談,希望對方做出回應,歧視亞洲人是非常嚴重的事情,一點也不好笑。她也確定店內的員工沒有亞洲人,所以對方當時說的並非越南語或泰語,單純在戲弄她。

然而,值班經理只說是一名未成年的員工在鬧,並沒有誠摯道歉。蔡女也無從得知到底是誰在嘲笑她,最後只知道這名員工已被開除,但她真正在意的是,自己至今沒有收到任何誠懇的道歉。

根據當地媒體報導,該家麥當勞事後發布聲明,「我可以確定,這種做出不能被接受行為的員工,已不再受僱於我的組織,我的餐廳不允許任何形式的歧視。」

以下為蔡女臉書中文全文:

在麥當勞得來速點餐被歧視的事件-

前兩天晚上,我到這間麥當勞得來速點餐。通常速度很快的對講機讓我等了半分鐘吧,然後莫名其妙突然用模仿亞洲腔調的方式講話。一開始我還以為是喇叭故障,然後又想說怎麼會有類似越南語的人在講話,後來才反應過來他是在戲弄這個有亞洲臉孔的客人!

我當下拿出手機開始錄音存證。

然後我很不開心的馬上停車走進店裡找值班經理,要求那個人馬上道歉- 隨機嘲笑亞洲人是件非常歧視的事耶!This is not something funny! (補充,別團有人詢問過各個其他亞洲朋友,確認這不是越南語還是泰語等。當下我走進店裡時也清一色沒有亞洲臉孔,剛好都是黑人員工)

看似二十歲上下的值班經理沒誠意的道歉,說是一個未成年員工在鬧,但基於他是未成年,他們要保護員工不能讓我知道是誰,他會處理。我當下便把那值班經理名字寫下來,也說我要聯絡他們店經理,我需要有個道歉。

隔天中午,我再到那間麥當勞時,店經理說她根本不知道這件事的發生,她會向她主管討論然後調查是誰幹的。我又等了一天後,店經理打給我說他們查出是誰並且開除了那未成年員工。

我要求他們要給我一個正式的道歉- 那個未成年員工需要知道他這個舉動是非常不禮貌的,而且當天經理知情卻沒有通知主管這件事的發生也是非常誇張的。

當店經理打電話告訴我那員工被開除了,我說但是他還是沒有跟我道歉啊!他還是不知道他做錯了什麼事吧?當天值班經理呢?為什麼知情卻沒告知店經理?管理階層對這種狀況訓練是不是不夠?店經理當下只說會請她主管聯絡我,然後到現在超過兩天了沒有人主動聯絡我,我打了兩通電話也沒接。

我對麥當勞這樣處理事情非常失望,感覺管理階層也在打發這件事。如果今天換作是黑人被戲弄,這件事早就上新聞了,難道因為我們是亞洲人,他們就可以隨便嗎?這不也是第二次歧視嗎?現在有個記者聯絡我,也發信問總公司對於這件事有什麼想法,如果還是沒人給一個誠懇的道歉,就太誇張了!

他們如果從一開始就有take it serious,他們至少要安排那員工透過電話跟我道歉吧?然後拖了這麼久,大主管也沒有站出來說個「對不起我們會加強員工和管理階層訓練」,這真的讓我覺得他們非常不積極,這是二次歧視了!

We are asian but we are people too.