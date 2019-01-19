麥當勞廣告出現「國籍台灣」　大陸金拱門出面道歉

▲引起爭議的台灣麥當勞廣告准考證。（圖／人民日報海外網）

大陸中心／綜合報導

台灣麥當勞廣告因為一張准考證照片從17日起引發兩岸關注，事件主角是影片中的准考證，國籍欄清楚寫著「台灣」二字，雖然畫面僅停留2秒鐘，影片也只在台灣播放，但仍引起討論。中國麥當勞（金拱門）也在19日表示，針對廣告內容引起誤會「深感遺憾」，「我們始終堅持一個中國的立場」，目前影片已經下線，感謝各界的關注監督。

爭議點起源於在台灣麥當勞在YouTube上的一則「滿福堡」廣告。只見廣告畫面中的女學生陳韻竹手拿准考證，雖然經過陸續被風吹走、車輪輾過、大水沖刷，但黃色紙片仍未破損，等到鏡頭拉近時還能明確看見國籍欄中寫著「台灣」兩字，就是這短短2秒畫面引起網友不少議論。

大陸央媒《環球時報》18日PO文指出，「廣告內容公開後，引起了大陸網友的注意，有人直言，她的國籍應該是中國」。

▲中國麥當勞為廣告內容道歉。（圖／翻攝自微博／環球時報）

金拱門則是在18日回應《環球時報》報導，「麥當勞中國注意到近日網路上有關於麥當勞臺灣市場『滿福堡』廣告片的討論。經瞭解，該廣告由台灣廣告公司代理，旨在為考生加油。對於廣告公司在視頻背景上把關不嚴，引起誤會，我們深感遺憾。我們始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整。目前，該視頻已經下線，感謝社會各界的關注監督」。從回應中可看出，金拱門針對這次引發爭議的廣告表示歉意。

▲位於上海的麥當勞門市。（圖／CFP）

根據了解，台灣麥當勞和大陸的「金拱門（麥當勞）」已不是同一家公司。作為美國速食品牌，麥當勞已於2017年完成大陸業務的運營改革，對岸業務交由新成立的「麥當勞（中國）」負責，因業務發展需要，2017年10月12日「麥當勞（中國）」將名稱變更為「金拱門（中國）有限公司」，但餐廳名稱、安全標準和營運流程等均維持不變。

台灣的麥當勞也是在2017年由「德昱股份有限公司」接手經營權；台灣麥當勞2017年8月將公司名稱由「台灣麥當勞餐廳股份有限公司」更名為「和德昌股份有限公司」。這次引起關注的廣告製作公司則為「李奧貝納廣告台灣分公司」，是台灣麥當勞的主要廣告製作商。