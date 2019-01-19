交往半年發現「女友是女同」　他慘被嗆：男人不好玩

▲2019年剛開始，原PO就發現自己綠綠的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名男網友近日在《dcard》分享一個綠綠的故事，原本計畫與女朋友單獨到高雄跨年，不料行前女友突然說「有個女性朋友也想跟」，他拗不過只能妥協，結果整個跨年計畫「拍料料」、發現女友出軌是女同志，還被那位女性朋友嗆聲「她之所以會跟你交往，只是想嘗嘗跟男人在一起是什麼滋味」，讓他傻眼「我真的好笨，被同性戀女人玩弄」。

原PO在最開始就先聲明「我是尊重多元成家的」，與女友在12月20日約好到高雄跨年，飯店、行程都規劃好了，過沒幾天和女友吃聖誕大餐，當時女友帶了一個好朋友A來，原PO還傻傻覺得人多熱鬧，並出了所有費用。

原PO接著說，12月29日女朋友突然說，A想和他們一起去高雄跨年，當時他有點掙扎，不過女友一直拜託，也承諾A會自己住一間，才勉強同意。12月31日三人一大早出發，在高雄逛街，「那一整天我幾乎沒跟前女友說到話，都是他們兩個在聊天，我就在一旁滑手機」。

▲原PO和女友幾乎沒有時間獨處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO本來想在跨年時給女友一個新年初吻，白天也拜託過A「給空間讓我和女友獨處」，對方當時答應，不料放煙火時A完全裝不知道，「眼睛撇了我一演就繼續手搭我前女友」，原訂1月1日還要去阿里山，原PO以突然有事為理由北上，「我前女友竟然問都沒問就說好小心上路」。

從那時候開始，兩人關係就變淡，原PO表示，有猜測女友是不是劈腿，但怕對方傷心不敢直接問，出乎意料的是，有一天A突然密他，「你還真愚蠢，被我女友騙了半年多都不知道」。

原PO表示，A和他說「已經和女友秘密交往2年」，之所以會和他交往，是想感受一下跟男人在一起是什麼感覺，「他也告訴我心得了，她覺得男人不怎麼好玩，懂我意思嗎？懂了就別再找我老婆」。

▲結果...女友是同志？（示意圖／翻攝自pakutaso）

原PO對此傻眼，「她最後還打一個多元成家萬歲」，求證女友對方開始已讀不回，最後說一句「男人啊！無聊～」。他無奈說，這半年多來完全不曉得自己被玩弄，也因為自己想把第一次給老婆，半年多來和女友只有接吻，「這半年多來我在她身上花的時間將近一半有，錢就更不用說了…我現在想自己真的好笨，被一個同性戀女人玩弄，唉！人生啊～」。

看完這篇，網友也留言安慰，「渣果然不分性別跟性向吶～原PO辛苦你了」、「哩金價雖小，拍拍你，我都懷疑我到底看了什麼東西」、「管他多不多元，劈的都是垃圾」、「婊到我以為創作」。

但也有人認為故事太不合理，「假如文章內容屬實的話，就代表他們秘密交往兩年多，從他們的任何社群網站看得出來蛛絲馬跡嗎」、「這樣的對話真的會讓人懷疑真實性，真的有人會這樣講話嗎」、「不相信有人會這樣講話，看起來超創的啦」。

▲你們覺得是創作還是真的？（圖／翻攝自dcard）