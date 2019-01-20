中共不放棄武力犯台　嚴德發：一國兩制就是要消滅中華民國

軍聞社／記者陳映竹馬祖19日電

「大家辛苦了，你們做的很好，過年要到了，部長到防區來看大家，轉達總統對大家的嘉勉與肯定，祝大家新年快樂，也幫部長代為問候你們的家人。」春節將屆，國防部長嚴德發19日前往馬祖地區視導防務，慰勉官兵在外島前線堅守保國衛民職責，提供國人安居樂業的付出與辛勞。

登上亮島，部長關切官兵的休假、禦寒與生活環境，垂詢弟兄「家住哪裡？多久休假一次？上次什麼時候休假？這樣穿的暖嗎？最近氣溫偏低一定要注意保暖哦！」 同時，對於島上的飲食、飲水等各項生活設施，部長也相當仔細檢視，要求幹部務必確保官兵飲水的品質，維護官兵的健康。

部長走訪亮島，機會難得，島上官兵也特別邀請部長品嚐他們自己改良的戰備口糧，創意自製的手工餅乾。部長嘉許官兵發揮巧思，改善伙食的作法。

看到島上官兵即使身處偏遠的外島，生活條件不如本島完善，官兵仍能專注戰訓本務，堅守崗位，保持高昂的士氣，部長給予他們高度的肯定。

期間，嚴部長也前往防區的守備大隊等單位視導，並與官兵代表一同午餐，代表蔡總統提前向官兵賀春節。

▼亮島守備隊官兵改造戰備口糧，創意自製手工餅乾。

嚴部長對於南竿守備大隊混砲連中士砲長沈郁旻、下士預財士林彥妤、無線電話務兵孫文玲上兵的表現，相當讚許；尤其是林彥妤、孫文玲兩人，除了個人編制專長以外，也會操作155榴砲、240榴砲，平時能做好本務工作，戰時能隨時加入戰鬥行列，志願役官兵「一專多能」的優異表現，深獲部長的嘉許，也顯見招募的志願役官兵長留久用更能確保戰力。

嚴部長說：「這就是我們募兵制推動，質跟量同時並重，尤其是質方面的一個典範，更是戰力提升、募兵制成功的一個表現，未來希望大家都要朝向這方面去努力。」

嚴部長與官兵會餐時，期勉官兵，國軍整體的防衛作戰構想，就是「防衛固守、重層嚇阻」，就外離島而言，都必須更要具備獨立固守、相互支援的功能，讓敵人進不來，就算進來了，也出不去，我們所依靠的就是官兵專業職能，每一個人都可以發揮「量小、質精、戰力強」的功能，發揮小而精、小而巧、小而強的精實戰力，這樣才能以寡擊眾，以弱擊強，以少勝多。

「我們面臨的敵人，中共始終沒有放棄武力犯臺，所謂的『一國兩制』，就是要消滅中華民國，我們絕對不會接受。因此，面對敵情威脅，我們更要強化自己的實力，積極提升戰力，展現自我防衛的決心！」嚴部長強調，國軍在政府的照顧之下，募兵條件優渥，「待遇、尊嚴、出路」各方面措施都有良好規劃；因此，官兵應更努力精進、自我要求與提升，強化國防戰備的實力，提供政府及中華民國最堅強的安全後盾，永續國家穩定發展。