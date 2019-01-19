左營軍港擴建可停「萬噸美艦」　高閔琳：官方應積極補償漁民

▲海軍欲興建左營第二港口，以滿足作戰需求（示意圖／軍聞社提供）



記者林彥臣／綜合報導

「左營第二港口擴建工程」也就是海軍《威海計畫》在延宕多年後，於2018年發包動工，由於左營第二軍港的擴建關係到可讓包含美軍在內盟友的萬噸軍艦停泊，對台灣有相當重要的戰略需求，但是擴建完成後也將衝擊蚵仔寮漁港漁民生計，因此雙方仍為各自需求協調當中。

▲左營軍港改建將可停泊萬噸美艦。圖為雷根號航空母艦。（圖／翻攝自USS John C. Stennis (CVN 74)粉絲專頁）



《威海計畫》預計2025年完成，內容包括在左營軍港北側新建第二港口與新增另一條進出航路，提供更多軍艦停泊與後勤協助，另一部分則是左營二港口陸域設施先期規劃，在陸上腹地配置官兵辦公、修護與生活設施。

根據高雄市議員高閔琳2018年4月13日的發文指出，梓官區漁會張漢雄總幹事表示，獲知海軍擴建軍港計畫內容，該工程設置之防波提等緊鄰蚵寮漁港，不僅造成漁船運輸作業困難、提高作業成本，部份小型船隻甚至無法出海作業；不少漁民對海軍擴建計畫之必要性提出質疑，特別緊急召開船長會議凝聚共識，並要求有關單位重視漁民權益。

《ETtoday新聞雲》記者訪問高雄市議員高閔琳目前軍方與漁民是否有協調出折衷方案？高閔琳表示，「目前軍方尚未提出折衷方案」。

▲高雄市議員高閔琳。（圖／取自高閔琳・高雄市議員臉書）



高閔琳認為，國家如基於作戰防禦等國防需求、軍港確有擴建之必要，國防部、漁業署與市府海洋局等有關單位即應積極針對賠償、產業轉型及就業輔導提出具體方案，讓漁民損失降到最低。

民進黨立委邱志偉也以維護漁民生計考量，在2018年12月提案凍結海軍左營二軍港擴建5億元工程預算，待海軍與當地漁民達成共識才同意解凍。

左營軍港是否需要擴建議題，於2007年就已經浮上檯面，還曾在大陸央視節目《海峽兩岸》中討論，節目主持人柴璐就指出，台灣向美國購買了4艘9600噸的紀德級驅逐艦，應該停泊在專用軍港裡面，但實際上卻停泊在民用港口。

當時與柴璐對談的蘭萱表示，其實在左營軍港部分原本它的吃水量就不夠深，很擔心紀德艦在水位高的時候可以進得去，但是萬一退潮的時候可能要擱淺在軍港裡面，所以整個來講的話，是因為軍港這邊深度不夠，所以也因此在買了紀德艦的同時，軍方這邊其實是有編列相當的預算，一方面要去挖深蘇澳的深水港，另一方面左營的軍區也打算在第二港口這邊進行擴建計劃。會佔用到民用的商港最主要是因為，在擴建跟挖深的相關計劃，因為預算的關係，還包括徵收民用土地的關係，在整個時程上面有些延宕，所以就借用了民用的商港。

▲紀德艦。 （圖／翻攝自中華民國海軍全球資訊網）



柴璐還說，「我們了解到，停泊在高雄港的這兩艘紀德艦早就引發了當地民船的強烈不滿，特別是前不久颱風來襲的時候，又有多艘軍艦搶占民用的航道在高雄港避風，導致民怨很大，但是台灣軍方對此好像都已經習以為常，不理不睬了」

蘭萱則回應，「他們（軍方）認為說，我並不能夠因為沒有港口，沒有停車位而放掉了一個大好的機會，去買這樣一個我們希望得到的一個可能二手的所謂的「昔日豪華轎車」。所以在這樣心態之下其實當初造成的錯誤已經是造成了，只是說接下來整個後續的一些補救措施是不是能夠及時地去運作，我覺得這部分其實是更考驗軍方的效率跟決心的。」