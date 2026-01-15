　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

主持砲訓部落成啟用　賴總統：強化戰訓量能促進地方發展

軍聞社／記者蔡枋澐報導

賴清德總統今日上午前往臺南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」時表示，地方對於砲校遷建計畫期待已久，並也同時為達成永康、關廟、國防與市政發展的「五贏」計畫。感謝歷任國防部、地方政府等執行團隊及相關人員共同克服困難，完成新營區建設，不僅大幅提升戰訓與官兵生活環境，也帶動地方發展，兼顧國防戰力與城市進步。 　

賴總統抵達後，首先與現場貴賓一同進行剪綵儀式，並視導新式裝備及飛彈訓練模擬器。午間與幹部及官兵代表會餐，同時頒發加菜金慰勉官兵辛勞。 　

賴總統致詞時表示，今天非常高興回到臺南主持砲兵訓練指揮部關廟營區啟用典禮，共同迎接這個關鍵時刻。永康砲校遷建關廟的計畫地方期待已久，也是一個「五贏」的計畫，其中最大贏家就是永康區的發展。 　

賴總統指出，首次競選臺南市長時，曾收集各行政區的重要建設意見，採納了住在永康區的總統府康銀壽國策顧問當時提出的建議，將永康砲校遷至關廟列為重要政見。永康砲校座落於永康區二王里，隨著時間推移，市區不斷擴大、人口逐漸成長，已為砲訓帶來不便。同時，占地廣大的砲校對永康區的發展也造成衝擊，因此地方非常希望能遷建砲校。

賴總統提到，最早提出遷建的是陳唐山前縣長，當時縣府與國防部簽訂的合作計畫是「先建後搬遷」，由臺南縣政府先建設關廟砲校後，永康砲校隨後搬遷。但因臺南縣政府無力全額負擔關廟砲校營區的興建而受限。在他當選市長後，市府團隊研議出可行做法，新增「分區分期」方式，希望永康砲校能先提供土地給臺南市政府先做處分、向銀行融資，以後續推動關廟砲校興建計畫。 　

賴總統說，一開始砲校校長、陸軍總部反對該做法，直到他拜訪當時國防部高華柱部長才得到同意，高前部長秉持一個理念，計畫既是市長的重要政見，且對地方發展會有貢獻，也無損於未來砲校的訓練工作，應該要支持。永康砲校一期開發區現在新蓋了一座國家級圖書館，其餘用地未來將規劃創意設計園區，包括科技、生活服務等園區以及15公頃多的公園，造福當地的鄉親，讓永康區成為本計畫的最大贏家。 　

賴總統指出，第二大贏家是國防部。相較於原來的永康砲校，目前新的營區進步非常多，不論是行政區、教學區、訓練區、官兵宿舍區都非常好，可以提供日益增加的戰訓需求，讓國軍實力更加提升；特別是軍購的新武器陸續到位，稍早看到營區內展示的海馬士火箭、中科院研發製作的陸劍二飛彈等，未來將在提升國防戰力上扮演關鍵角色。 　

賴總統接著說，第三個贏家為關廟區。砲校設立後，官兵與人員進出頻繁，可望帶動在地消費與相關產業發展，對關廟未來發展有很大的幫助。第四個贏家則是整個臺南市。永康砲校遷移後，不僅帶來重要公共建設，未來土地處分收益對臺南市的財政有很大的幫助，有助於推動更多地方建設。 　

賴總統表示，這項計畫從開始規劃到克服重重困難，終於順利完成，首先要感謝任內市府團隊的付出，不僅具備專業能力，也提出創新解決方案，並獲得國防部支持；以及國防部前部長高華柱與現任部長顧立雄對本案的全力支持；尤其是臺南市長黃偉哲及市府團隊，約7年的相關建設工作都在黃市長任內完成；現場亦有多位立法委員及地方議會與里長代表，要對各界長期協助與支持表達感謝。並提到，原位於永康砲校內的福德祠也遷至新的營區，並升格為「福德宮」，稍早特別前往參拜，祈求福德正神庇佑關廟平安順利、萬事成功。

